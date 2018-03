Consumidores vão usar a criatividade para presentear na Páscoa. A previsão é da FCDL-RS

Além dos tradicionais ovos de chocolate, peixes e bebida, a Páscoa dos gaúchos em 2018 deve registrar alta no consumo de roupas infantis e brinquedos. Essa é a expectativa da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – FCDL-RS para a festa máxima da cristandade.

– O elevado preço dos ovos de Páscoa levam o consumidor a apelar para a criatividade na hora de presentear familiares e amigos. Muitos pais negociam com seus filhos menores a substituição dos ovos de chocolate por artigos de vestuário e brinquedos. Por isso, observamos o incremento nas vendas de roupas e brinquedos, mostrando que a população está sendo mais racional na compra dos produtos típicos da Páscoa – destaca o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

O estudo do Departamento de Economia da Federação mostra que a opção dos consumidores é, cada vez mais, comprar o chocolate em barra e o fazer ovos de Páscoa de maneira artesanal, adquirindo os moldes a preços reduzidos nas casas do ramo. Hoje, o preço médio do quilo de chocolate em barra é de R$ 54,00, enquanto o do ovo de Páscoa pode chegar a R$ 317,00.

No Rio Grande do Sul a FCDL-RS projeta um aumento do consumo tematizado com a Páscoa da ordem de 9% a 12% na comparação com o mesmo período de 2017. Esta projeção segue a lógica da recuperação do varejo gaúcho nos últimos meses.

O ticket médio dos consumidores para compras de Páscoa deverá ficar ao redor de R$ 135,00, incluindo ovos de chocolate, alimentos típicos da comemoração e presentes.

