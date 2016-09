Consumir muita carne vermelha amplia o risco de câncer e diabetes

Apesar de ser um item obrigatório no cardápio de muita gente, a carne vermelha deve ser consumida com moderação, segundo especialistas, para evitar riscos à saúde. Alguns deles, graves, como o diabetes.

Segundo o oncologista Rafael Schmerling, o consumo excessivo de carne pode causar câncer de intestino. “Ainda não se sabe qual é o mecanismo exato, mas existe uma relação que já pode ser comprovada”, afirmou.

“Esse tipo de câncer costuma surgir a partir dos 50 anos e é curável quando o diagnóstico é precoce. Por isso, todos que consomem muita carne vermelha devem fazer uma colonoscopia a partir dessa idade”, explicou o médico.

Equilíbrio.

Os especialistas advertem ainda que para prevenir o câncer é fundamental seguir uma dieta balanceada com a inclusão de vegetais crus, frutas cítricas e alimentos ricos em fibras.

A vitamina C e o betacaroteno, presentes em frutas e verduras frescas, evitam que os nitritos desenvolvam um câncer. Conservantes de alimentos industrializados, os nitritos estão nos embutidos, como linguiças e salchichas, por exemplo.

Desafio.

O blogueiro Leonardo Filomeno, de 32 anos, propõe desafios a seguidores de seu site, o Manual do Homem Moderno. Em agosto, ele foi desafiado a ficar 21 dias sem comer qualquer tipo de carne. Amante de um bom churrasco, Leonardo decidiu enfrentar a árdua tarefa. “Era basicamente ficar na base da salada, purês, ovos, grãos e outros derivados do leite”, explicou.

No período, as compras de supermercado subiram de 180 reais para 300 reais por semana. “Consumi mais milho, grão de bico, muitos derivados do leite e vegetais escuros como fonte de ferro. No período, me senti mais leve e ativo”, explicou Leonardo.

Houve um problema na opinião dele. “Antes fazia seis refeições por dia, incluindo o café da manhã. Nesses 21 dias, eu tive de fazer oito refeições. Mas a parte boa é que o intestino funciona muito melhor.

Digestão.

Segundo a nutricionista Marcelle Sacchi, a carne vermelha gordurosa, por ser rica em proteína, exige mais do intestino para digeri-la. “O sistema gastrointestinal fica mais preso pelo esforço para quebrar as proteínas.”

Ainda segundo especialistas, o consumo excessivo de carne vermelha e embutidos (línguiça, salame ou salsicha) aumenta o colesterol, que eleva os riscos cardiovasculares. Os embutidos também contêm alto teor de sódio e colaboram para o aumento da pressão arterial. (DSP)

Comentários