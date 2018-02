O consumo de eletricidade no Brasil caiu 4,9% nos primeiros 20 dias de fevereiro, em relação ao mesmo período do ano passado, informou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Em nota, a entidade atribuiu a redução a fatores como a ocorrência do carnaval na segunda semana do mês, ao passo que em 2017 o mesmo feriado aconteceu no final de fevereiro.

Deixe seu comentário: