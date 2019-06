O volume de gás natural não térmico distribuído pela Sulgás atingiu a maior marca do ano em maio: 2,38 milhões de metros cúbicos diários. Um resultado que eleva o consumo do ano em 11%, quando se compara o período entre janeiro e maio de 2019 com o mesmo de 2018. Verifica-se essa tendência de crescimento em todos os segmentos, se utilizarmos esse mesmo parâmetro de comparação.

