Consumo de vinho tinto reduz o risco de fratura de quadril em mulheres

Você sabia que a ingestão de bebidas alcoólicas influencia a saúde óssea? Um consumo leve está associado a um aumento da massa óssea, enquanto um consumo mais pesado está associado a uma piora da qualidade do esqueleto.

Mas, afinal, o que é um consumo leve, moderado ou excessivo? Uma definição bastante aceita na comunidade cientifica é a seguinte: Leve – 1g a 10g de álcool ao dia; Moderado – 11g a 30g por dia; Pesado – mais do que 30g de álcool por dia.

Uma pesquisa recentemente publicada avaliou a relação entre a quantidade e tipo de bebida alcoólica e a saúde óssea em uma grande população. Foi um estudo que acompanhou mais de cem mil profissionais de saúde de ambos os sexos, por meio de questionários desde 1980 até 2014. As análises foram ajustadas para alguns possíveis fatores de confusão, como peso, consumo de cafeína, tabagismo e idade.

Entre as mulheres, durante uma média de 22 anos de acompanhamento, ocorreram 2360 fraturas de quadril. Quando analisada a relação entre o consumo alcoólico e o risco de fratura de quadril foi verificada uma redução da chance de fratura para as mulheres que consumiam até 20 g de álcool ao dia, quando comparadas com aquelas que não referiam nenhum consumo alcoólico.

A redução de risco foi de 11% para aquelas que consumiam até 5 g/dia, 19% para as mulheres que consumiam entre 5 g e 10 g/dia e 17% se o consumo era de 10 g a 20 g/dia. Não houve beneficio com consumo acima de 20 g/dia.

Ao avaliar o tipo de bebida, o consumo de vinho tinto foi o que esteve associado ao maior benefício. Uma explicação possível é a presença de flavonoides que são potentes antioxidantes, reduzindo o estresse oxidativo provocado pela idade.

Além disso, os compostos fenólicos presentes no vinho parecem reduzir a atividade de células responsáveis pela reabsorção do osso. Só para ter uma ideia de consumo, a maior proteção foi vista entre aquelas mulheres que bebiam 1 taça de vinho tinto três a quatro vezes por semana. Um taça de vinho tinto contém, em média, 12,4 g de álcool.

Entre os homens ocorreram 709 fraturas de quadril durante uma média de 18 anos de acompanhamento. Houve também uma redução do risco de fratura com o consumo moderado de álcool, porém não foi encontrada uma associação clara com o tipo de bebida. É importante salientar que os benefícios ocorreram com consumo leve a moderado e que o consumo excessivo de bebida alcoólica traz uma série de consequências ruins para a saúde. Lembre-se: se for beber, beba com moderação!.

