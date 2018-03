A conta de luz dos brasileiros acumula alta média de 31,5% entre 2014 e 2017

“Isso [encarecimento das contas de luz] de fato nos incomoda também, e acho que a todos, às distribuidoras, aos consumidores, ao regulador, porque o valor da tarifa está assumindo um patamar muito preocupante”, disse. De acordo com a Abrace, o aumento no custo de produção da energia, devido ao uso mais intenso de termelétricas, e os subsídios embutidos nas tarifas, são as razões para a alta das contas de luz.

O maior reajuste no período ocorreu na Região Norte, onde as contas de luz acumulam alta média de 44,04%. Em seguida, vem o Centro-Oeste, com 41,09%, e o Nordeste, com 33,09%. As regiões Sul (28,09%) e Sudeste (30,5%) registraram os menores aumentos. Dados do IBGE mostram que, em 2017, os Estados do Norte e Nordeste tiveram a pior renda per capita do País. Enquanto a média nacional foi de R$ 1.268, o único Estado das duas regiões onde a renda superou R$ 1.000 foi o Pará (R$ 1.006). No Sul e Sudeste, a renda média por morador supera R$ 1.200 em todos os Estados.

Segundo o coordenador de Energia Elétrica da Abrace, Victor Hugo Iocca, os consumidores do Norte foram mais afetados com aumento da tarifa nos últimos anos por causa da ineficiência das distribuidoras locais. Já no Nordeste, apontou ele, a alta é resultado da energia mais cara contratada pelas distribuidoras da região.