Conta de luz não terá cobrança extra em junho

A bandeira tarifária para junho será verde, sem cobrança extra nas contas de luz. As informações são da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). No mês passado, foi acionada a bandeira amarela, com acréscimo de R$ 1 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

De acordo com a Aneel, mesmo que junho seja historicamente um mês típico de seca disse que, embora junho seja nas principais bacias hidrográficas do país, “a previsão hidrológica para o mês superou as expectativas, indicando tendência de vazões acima da média histórica para o período” . Por isso, o cenário ficou favorável para a utilização da bandeira verde.

Deixe seu comentário: