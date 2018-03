Contagem regressiva. Tudo pronto para mais uma edição da Fenasoja, em Santa Rosa/RS

Na última terça-feira (27), no auditório do Centro Administrativo do Parque de Exposições de Santa Rosa, a Comissão Central da feira recebeu a imprensa e os patrocinadores para iniciar uma contagem regressiva. No evento, foi apresentada a estrutura que acolhe nesta edição cerca de 600 expositores e as atrações artísticas culturais, entre elas shows nacionais e o Musicanto.

O presidente Alexandre Maronez falou sobre a importância da parceria da imprensa: “O trabalho de todos os voluntários, nestes últimos dois anos, só vai ter sentido se tivermos visitantes. E é a imprensa quem traz o público para o Parque de Exposições. “, lembrou ele. O presidente também falou sobre o valor da parceria com os patrocinadores, que ele chama de investidores, já que acreditam que a Fenasoja é uma vitrine para seus negócios. “Em tempos de crise econômica, com poucos incentivos federais e estaduais, os patrocinadores privados são fundamentais na realização da Fenasoja, que é uma maiores feiras multissetoriais do RS. Somos otimistas e acreditamos que a união de esforços promove o desenvolvimento.”, conclui Maronez.

A Fenasoja 2018 será realizada entre os dias 27 de abril e 6 de maio, no Parque de Exposições de Santa Rosa.

