Campanha para imprimir e distribuir livro em hospitais

Alunos da ESPM Sul do sétimo semestre de Publicidade, na disciplina de Campanha Institucional e Governamental, orientados pelo professor Rodrigo Valente, realizaram um projeto para a Associação Viva e Deixe Viver – ONG que atua em Porto Alegre contando histórias para crianças e adolescentes no ambiente hospitalar.

O resultado foi a construção de um livro com inspiração nas vivências e ações realizadas pelos voluntários semanalmente, que foram base para a construção de quatro histórias divertidas e inspiradoras que resultaram no livro “Contar é Viver”. As instituições envolvidas com a ONG são o Hospital da Criança Santo Antonio, a AACD e a Kinder.

Agora, a campanha precisa de ajuda para viabilizar a impressão do livro e entregar às crianças como forma de agradecimento pela inspiração que elas são. Para conhecer mais, ler a primeira história on-line e contribuir é só acessar o site https://contareviver.wixsite.com/campanha.

