Contas de Porto Alegre projetam rombo de R$ 1,1 bi em 2019

Se nenhuma medida for adotada agora, vai confirmar-se um rombo superior a R$ 1 bilhão nas contas da prefeitura da capital gaúcha no próximo ano. Os dados estão contidos no documento que o prefeito Nelson Marchezan Júnior encaminhou ontem à Câmara de Vereadores. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, detalha todas as receitas e despesas do município, e prevê déficit de R$ 1,164 bilhão para 2019. Os números da proposta indicam que a receita para o próximo ano soma R$ 7,616 bilhões e a despesa projetada é de R$ 8,780 bilhões.

Demagogia dificulta medidas sérias

A demagogia pré-eleitoral, movida pelo interesse de muitos vereadores – especialmente os que disputam as eleições este ano – impede a aprovação de algumas medidas amargas. Temendo perder votos, muitos vereadores preferem adiar as medidas que poderiam evitar ou reduzir o rombo. Uma delas seria a reavaliação da planta de valores do IPTU.



Governo resiste a fechar fronteira

Ao comentar a situação dos venezuelanos em Roraima, o ministro Carlos Marun considerou que “vê com dificuldade” as propostas do senador Romero Jucá de fechar a fronteira com a Venezuela no município de Pacaraima por onde ingressam diariamente entre 800 e mil venezuelanos. “A sugestão do senador Romero Jucá é tratada com respeito, mas vamos aguardar a comissão que foi a Roraima”, disse. “O Itamaraty e a AGU estão analisando a proposta de suspender a fronteira. A dificuldade têm como base acordos internacionais”, explicou.

Representantes de Harvard vêm conhecer programas sociais

Os números dos programas PIM/Criança Feliz, (Primeira Infância Melhor e Criança Feliz). Chamaram a atenção de representantes da Universidade americana de Harvard que vêm ao Brasil para conhecer estes projetos em andamento. Uma recente pesquisa divulgou que houve redução nos índices de mortalidade infantil em municípios que implantaram o PIM, segundo informa a secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, Maria Helena Sartori.

Semana Estadual da Pessoa com Deficiência

O Palácio Piratini realiza hoje às 16h30min, o ato oficial de abertura da XXII Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, a realizar-se nos dias 21 a 28 de agosto de 2016. O tema escolhido para a Semana neste ano é “Conviver é acolher as diferenças”.

Brancos e nulos lideram pesquisa

Um dado pra ser avaliado com atenção: Brancos e nulos superam todos os candidatos em pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada ontem. O levantamento mostra que 29% dos entrevistados não planejam votar em ninguém na eleição de outubro. Outros 9% afirmaram que não sabem em quem votar ou não responderam a pesquisa. O primeiro colocado na pesquisa é Jair Bolsonaro (PSL) que aparece com 20% das intenções de voto.

