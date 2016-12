Contas de telefone fixo e pÃ³s-pago vÃ£o ficar mais caras a partir de janeiro

Uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de outubro deste ano decidiu que o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) deve incidir nos valores das assinaturas. Até então, o imposto só era cobrado nas ligações e outros serviços. A decisão foi tomada em um processo em que Oi e o Estado do Rio Grande do Sul questionavam a cobrança da taxa.