Contas do governo têm déficit de R$ 1 bilhão em julho

O balancete financeiro do governo gaúcho do mês de julho, deixa claro que apenas discursos e promessas não terão o condão de resolver o problema das finanças. Trata-se de uma questão aritmética, para a qual não existe mágica: ao longo do mês de julho, a receita líquida ficou em R$ 2,320 bilhões e as despesas alcançaram R$ 3,542 bilhões. Cruzando os dois números, ficou um buraco de R$ 1,081 bilhão. Ontem, o governo quitou a folha dos servidores do Executivo – porque os demais poderes recebem em dia – que ganham até R$ 8 mil por mês. A previsão máxima é de quitar toda a folha até o dia 21.

Folha dos servidores chega a R$ 1,2 bilhão

O valor líquido da folha de pagamento dos servidores do Executivo fechou o mês de julho em R$ 1,217 bilhão (sem considerar as consignações bancárias).

Reunião extraordinária de Alckmin

O candidato tucano Geraldo Alckmin e sua vice, a senadora Ana Amélia, agendaram reunião nesta terça-feira à noite, em Brasília, com os presidentes dos partidos que formam a ampla coligação que apóia sua candidatura. O tucano quer trocar ideias com os aliados para saber como estão os palanques regionais e a mobilização nas ruas e nas redes sociais. A chapa ficou surpresa com o inesperado crescimento de Alckmin nas pesquisas antes do início da propaganda eleitoral na televisão.

Cármen Lúcia e a Lei da Ficha Limpa

A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, em palestra ontem no painel ‘Democracia e poder do cidadão’, no UniCEUB, em Brasília, reafirmou sua posição sobre a Lei da Ficha Limpa, que veda o registro de candidatos a eleições que estejam condenados em segunda instância, por órgão colegiado: “ Leis eleitorais, nacionais, da maior importância, são de iniciativa popular. A chamada Lei da Ficha Limpa. Foi um conjunto de cidadãos que levou ao Congresso Nacional aquilo que lhe parecia próprio. Uma lei considerada pela ONU como uma das melhores leis que existem”.

Jairo Jorge

A Assessoria Jurídica do candidato do PDT ao Piratini, Jairo Jorge, encaminha à coluna esclarecimento a propósito da nota aqui publicada ontem:

“Não há possibilidade de inelegibilidade de Jairo Jorge para as eleições de 2018.

O processo 37.523 foi ajuizado pela coligação adversária à candidatura de Beth Colombo à Prefeitura de Canoas em 2016. O Ministério Público se posicionou pela extinção da ação, que foi acolhida pela sentença.

A coligação adversária apresentou recurso que poderá ser julgado no dia 17/08 no TRE/RS.

Em eventual acolhimento do recurso, como mencionado na coluna, os autos retornarão ao juiz de Canoas para coleta de provas.

Portanto, em resposta à indagação de sua coluna, não é possível ser reconhecida inelegibilidade de Jairo Jorge para as eleições de 2018.

Para garantir a informação correta ao público leitor de sua coluna, pedimos a publicação desta nota na íntegra.

Atenciosamente, assessoria jurídica”.

Deixe seu comentário: