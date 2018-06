O setor público consolidado, formado pela União, os Estados e municípios, registrou saldo negativo nas contas públicas em maio, de acordo com dados do Banco Central (BC). O déficit primário, receitas menos despesas, sem considerar os gastos com juros, ficou em R$ 8,224 bilhões. No mesmo mês de 2017, o resultado negativo foi bem maior, R$ 30,736 bilhões.

