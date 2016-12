Contas pÃºblicas registram dÃ©ficit de mais de R$ 39 bilhÃµes em novembro

As contas do setor público consolidado, que incluem o governo federal, os Estados, os municípios e as estatais, registraram em novembro um déficit primário de R$ 39,1 bilhões, informou nesta terça-feira (27) o BC (Banco Central).

O governo federal teve déficit (despesas maiores do que receitas) de R$ 39,9 bilhões no mês passado, mas os governos regionais e as empresas estatais registraram superávit (receitas maiores do que despesas) de R$ 421 milhões e R$ 314 milhões, respectivamente.

No acumulado de janeiro a novembro, o déficit primário do setor público consolidado atingiu R$ 85,1 bilhões. No mesmo período de 2015, também houve déficit, mas bem menor, de R$ 39,5 bilhões. No acumulado de 12 meses até novembro, o déficit primário chega a R$ 156,8 bilhões, o equivalente a 2,50% do PIB (Produto Interno Bruto). Em relação a outubro, houve aumento de 0,30 ponto percentual. (AG)

Comentários