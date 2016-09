Contas públicas têm rombo recorde de quase R$ 60 bilhões nos oito primeiros meses do ano

As contas do setor público consolidado, que incluem o governo federal, os Estados, os municípios e as estatais, tiveram um rombo recorde em agosto e no acumulado dos oito primeiros meses deste ano, informou nesta sexta-feira (30) o Banco Central.

Só no mês passado, foi registrado um déficit primário (despesas maiores do que receitas, sem contar os gastos com pagamento de juros da dívida pública) de R$ 22,26 bilhões. Até então, o pior resultado para agosto havia ocorrido em 2014, com um rombo fiscal de R$ 14,46 bilhões.

Já no acumulado dos oito primeiros meses deste ano, o déficit fiscal das contas públicas atingiu expressivos R$ 58,85 bilhões. No mesmo período de 2015, o pior resultado até então, houve um déficit primário de R$ 1,1 bilhão. Os resultados são os piores da série histórica do Banco Central, iniciada em 2001. (AG)

