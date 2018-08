O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) notificou os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que se manifestem sobre as contestações ao pedido de registro da candidatura do líder petista ao Palácio do Planalto. A partir desta sexta-feira, a defesa tem sete dias para apresentar os argumentos e justificativas.

