“Tá na Mesa” sobre Marketing destaca conteúdos relevantes e experiências do consumidor

O Tá na Mesa da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), desta quarta-feira (19), debateu as perspectivas do marketing. Os destaques do evento foram para duas estratégias do setor: a produção de conteúdos relevantes e a geração de experiências positivas ao consumidor. Conforme os palestrantes, esses passos são fundamentais para que as empresas obtenham retorno financeiro.

Estiveram discutindo a temática na reunião-almoço o professor de Comunicação Digital da Unisinos, Cesar Paz, e o presidente do Grupo de Marketing da Associação Riograndense de Propaganda (ARP), Juan Pablo Boeira; mediados pelo vice-presidente de Relação Institucional e Marketing da entidade e presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret.

Para Boeira, “não adianta fazer tudo errado e dar um presente para o cliente depois”, ou seja, as iniciativas devem ser bem construídas desde o atendimento na pré-venda, até a entrega do produto final, segundo o presidente do Grupo de Marketing da ARP. Ele ainda salientou que é possível ver algo de positivo na crise atual: a inovação.

Mas como se destacar em meio a tantas pessoas tentando inovar? Cesar Paz afirmou que uma saída é o investimento em conteúdo pago nas redes sociais. Outro ponto ressaltado pelo professor é o domínio das ferramentas de comunicação digital. “As empresas de pequeno varejo de Porto Alegre estão no Facebook e no Instagram publicando conteúdo diariamente”, disse o especialista em digital, que apontou esse como um caminho essencial para o sucesso financeiro das marcas.

