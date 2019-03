Continental Business Hotel em Porto Alegre comemora 20 anos de atividades

O Continental Business Hotel completa nesta sexta-feira (29) 20 anos de atividades. Com 126 apartamentos totalmente remodelados, tem localização privilegiada no Centro Histórico, onde se encontram os mais importantes órgãos da administração pública municipal e estadual e os principais pontos de turismo e lazer da cidade. Além disto, fica a poucos quilômetros do Aeroporto Internacional Salgado Filho e das principais rodovias de acesso à cidade e ao interior do Estado. Esta excelente localização, aliada às suas características em serviços e atendimento, fizeram do Continental um dos hotéis de mais procurados por quem viaja a negócios.



“A constante preocupação com a excelência em serviços e diárias a preços bastante competitivos são um grande diferencial que chama a atenção do mercado corporativo e dos visitantes ou turistas que costumam associar qualidade a preço baixo”, diz André Chaves Barcellos, que está á frente da administração do Hotel, juntamente com seu pai, Luiz Adroaldo Costa Chaves Barcellos, fundador do Continental, com 40 anos de experiência no ramo hoteleiro.

Para André, este perfil de hóspede dispensa os serviços considerados “pequenos luxos”, mas não abre mão do que é considerado essencial, um alto grau de conforto, como room service 24 horas, apartamento moderno e acolhedor com frigobar e conexão estável de Internet, explica.

Nos últimos três anos, o Continental Business ganhou investimentos da ordem de R$ 3 milhões, visando a revitalização das áreas sociais e de uso privativo, incluindo decoração, mobiliário e instalação de modernos equipamentos, que atendessem ainda mais ao perfil corporativo de seus hóspedes e às necessidades do mercado. A remodelação da fachada do prédio deverá ter início nos próximos meses.

Otimista, o empresário prevê um bom desempenho para o setor hoteleiro como um todo, em solo gaúcho. “O mercado deverá reagir até o final ano, resgatando parte das perdas acumuladas no período de 2015 a 2017”, considera.

O Continental Business Hotel, fundado em 1999, foi a quarta unidade a integrar a Rede Continental de Hotéis. A partir de 2005, começou a atuar isoladamente, independente dos demais.

