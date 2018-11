Continua a cair o número de telefones fixos no Brasil

De acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Brasil registrou 38.767.403 linhas fixas em operação no mês de setembro de 2018. Em relação ao mês anterior, setembro apresentou diminuição de 346.171 unidades (-0,89%) e nos últimos 12 meses a redução foi de 2.056.717 linhas (-5,04%).

Em setembro deste ano, 16.536.117 linhas fixas foram registradas pelas autorizadas no país e 22.231.286 pelas concessionárias. Em 12 meses, as autorizadas tiveram redução de 403.445 linhas (-2,38%) e as concessionárias, menos 1.653.272 linhas (-6,92%). Comparado a agosto deste ano, houve diminuição de 177.012 linhas (-1,06%) entre as autorizadas e nas concessionárias a redução foi de 169.159 linhas (-0,76%).

Grupos

No mês de setembro de 2018, entre as autorizadas, a Claro liderou o mercado com 10.549.034 linhas (63,79%), seguida pela Vivo com 4.401.292 (26,62%) e TIM com 647.684 (3,92%).

Quanto às concessionárias, a Oi liderou com 12.579.852 linhas (56,59%), seguida pela Vivo com 8.738.605 (39,31%), Algar com 753.174 (3,39%), Sercomtel com 157.798 (0,71%) e Claro com 1.857 linhas (0,01%).

Estados

No mês de setembro, entre as autorizadas, São Paulo manteve o maior número de linhas fixas 5.565.604 unidades (33,66%), seguido pelo Rio de Janeiro com 1.972.417 (11,93%), Paraná com 1.540.987 (9,32%), Minas Gerais com 1.326.195 (8,02%) e Rio Grande do Sul com 1.190.575 linhas (7,20%).

Entre as concessionárias, são 8.918.282 linhas (40,12%) em São Paulo, 2.510.898 linhas (11,29%) no Rio de Janeiro, 2.362.665 linhas (10,63%) em Minas Gerais, 1.226.759 linhas (5,70%) no Paraná e 1.133.113 linhas (5,10%) no Rio Grande do Sul.

Celulares

Segundo dados da Anatel divulgados no final de outubro, o Brasil registrou 234,25 milhões de linhas móveis de telefonia em operação em setembro de 2018, redução de 111.806 (0,05%) em relação a agosto. Em doze meses, a diminuição foi de 6,8 milhões de linhas (- 2,82%).

Comparado a setembro de 2017, o mês em 2018 apresentou um aumento de 13,16% no sistema pós-pago, enquanto o pré-pago teve redução de 11,49%. As linhas móveis pós-pagas em julho deste ano detinham 41% de participação de mercado e as linhas pré-pagas, 59%.

Grupos

Em setembro de 2018, a Vivo tinha 74,4 milhões de linhas (32% do mercado); seguida da Claro, com 58,9 milhões (25%); da TIM, com 56,2 milhões (24%); e da Oi, com 38,9 milhões (17%).

Em comparação a setembro de 2017, operadoras com até um por cento do mercado móvel cresceram: Datora, com mais 41 mil linhas (+ 74%), seguida pela Nextel com mais 563 mil (+ 21%) e Porto Seguro, mais 175 mil (+ 30%). Das grandes, apenas a Vivo registrou aumento, com mais 881 mil linhas (+1,18%).

Tecnologias

Os celulares 4G representavam mais da metade do mercado em setembro de 2018 (54%), com 125 milhões, seguidos de 3G com 63 milhões (27%), do 2G com 26 milhões (11%). As linhas voltadas a aplicações máquina-máquina (M2M) totalizaram 18 milhões de unidades (8%).

As tecnologias 4G, com mais 33 milhões (+ 36%), e M2M, com mais 3,5 milhões (+ 24%), apresentaram alta no período de 12 meses.

Estados e Distrito Federal

Percentualmente, o estado de Roraima registrou a entrada de 38.406 linhas móveis (+ 8%) na comparação entre os meses de setembro de 2018 e 2017, seguido pelo Amapá com mais 35.693 (+ 5%). Depois vieram Amazonas, com mais 171.656 (+ 5%), Espírito Santo com 33.727 (+ 0,9%), Pará, 33.642 (+ 0,5%) e Acre com 3.068 (+ 0,4%).

As demais unidades apresentaram redução nas linhas móveis. A maior queda, de menos 8,4%, foi no Distrito Federal, com redução de 431.014 linhas.

