Contra a boataria sobre direitos do trabalhador, Temer faz pronunciamento

Para desfazer equívocos depois que se estabeleceram nas redes sociais notícias falsas, dando conta da possível retiradas de direitos dos trabalhadores, o presidente Michel Temer contra-atacou ontem, e em vídeo publicado no Portal Planalto, negou boatos sobre uma suposta perda de direitos pelo trabalhador em uma possível reforma trabalhista ainda estudo pelo governo federal.

Temer fala no vídeo, que não passa de boato a falsa afirmação de que o governo estaria estudando elevar de 8 horas diárias para 12 horas diárias, sete dias por semana, a jornada de trabalho no País – o que equivaleriam a 60 horas de trabalhos semanais, em jornadas de segunda a sexta-feira, ou 72 horas semanais, em jornadas de segunda a sábado. Na mensagem, o presidente Michel Temer é taxativo ao classificar esses boatos de “falsos e equivocados”.

Saúde recebe R$ 1 bi a partir de outubro.

Embora ofuscado pela mega-denúncia do Ministério Publico Federal contra o ex-presidente Lula, o governo anunciou ontem uma notícia positiva na área da saúde: o Ministério da Saúde aumentou os recursos para o setor no orçamento de 2017, e anunciou a liberação de R$ 1 bilhão de reais para o setor, a partir de outubro.

Esse valor é fruto da economia e controle de gastos em áreas não essenciais. Além do apoio financeiro às santas casas e hospitais filantrópicos – responsáveis por mais de 50% dos atendimentos em todo o país, o dinheiro economizado será investido também em 99 Unidades de Pronto Atendimento que estavam sem receber recursos desde o ano passado.

Reina o silêncio

Didático, o procurador da República Deltan Dallagnol chegou a apresentar ilustrações para explicar melhor o papel decisivo no ex-presidente Lula no comando de todo o mega-esquema de corrupção no País. Dallagnol comparou-o a “general” e “comandante máximo” no esquema. Ficou apenas uma dívida, não esclarecida pelo coordenador da Lava-Jato no âmbito do Ministério Publico Federal: ninguém confirmou nem desmentiu se foi solicitada a prisão preventiva de Lula.

Mais recursos para a segurança

Na apresentação que fará hoje, da Proposta Orçamentária para o ano de 2017, que será encaminhada à Assembleia Legislativa, o governo trará uma notícia relevante: um aumento de 18% no orçamento da Segurança Pública em relação ao período anterior.

