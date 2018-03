Contra adesão

Sebastião Melo encaminhou ontem pedido de desligamento do diretório municipal do MDB. O ex-vice-prefeito de Porto Alegre não tem sido convidado para reuniões que encaminham a entrada do partido na gestão Marchezan.

Melo é contrário à possibilidade de participação depois da campanha eleitoral acirrada de 2016. Acha, e com razão, que o MDB deve permanecer na oposição. Mesmo com a ruptura local, continuará como vice-presidente do diretório estadual.

Aproximação justificada

O PSDB insiste na aliança com o Progressistas (ex-PP) por vários motivos. Um deles: o candidato Eduardo Leite é ainda pouco conhecido fora da região Sul do Estado. O deputado federal Luiz Carlos Heinze, possível vice na chapa ao governo, tem trânsito em toda a Fronteira Oeste, além da forte estrutura do seu partido na região Norte e vínculo com o setor agrícola.

Duas opiniões

No Palácio Piratini, segue o garimpo dos substitutos de nove secretários estaduais que deixarão os cargos para concorrer em outubro.

Há uma corrente querendo que os atuais titulares façam a escolha. É criticada sob argumento de que os sucessores vão de dedicar demasiadamente às campanhas de quem os indicou.

Outro grupo quer técnicos de alto nível e descompromissados para conduzir as secretarias até 31 de dezembro.

Cofre lotado

A Câmara dos Deputados vai transferir 230 milhões de reais de seu orçamento ao recém criado Ministério da Segurança Pública. A destinação não poderia ser melhor, mas demonstra que sobra dinheiro por lá. Os gastos da Câmara, este ano, chegarão a 6 bilhões de reais. Desperdício é o que não falta.

Não sabem o que dizem

Os almofadinhas da desacreditada ONU não podem ver nenhum projeto com bons resultados andar no Brasil. Logo entram com palpite furado. Agora, alegam que a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro fere os direitos humanos.

Silenciam, vergonhosamente, sobre as mortes na Síria e em outras regiões do mundo.

No carrossel

O diretório nacional do PDT se reúne hoje em Brasília para debater tema explosivo: a volta de Anthony Garotinho. O ex-governador do Rio de Janeiro, que andou recentemente encarcerado, começou a carreira política no PT, passando depois por PDT, PSB, PMDB e hoje está no PR.

Números não param de subir

No ano passado, ingressaram 103 mil e 650 processos no Supremo Tribunal Federal, representando 14,7 por cento a mais do que em 2016. Foram proferidas 126 mil e 531 decisões. Em 1997, tinham sido 35 mil processos julgados.

Novo rumo

Com o aumento incessante de processos, ressurge entre parlamentares a proposta de transformar o STF em Tribunal Constitucional. O tema entrou em debate pela primeira vez na Constituinte de 1988. O senador Pedro Simon trouxe de novo o assunto à discussão em 1994.

Na Europa, há Cortes que desempenham apenas a função de intérpretes e guardiões da Constituição, cabendo a outros tribunais a de judicante propriamente dita.

Turbulência

A segurança do plenário da Câmara Municipal de Porto Alegre será reforçada. Os três funcionários que hoje controlam o acesso mostram-se insuficientes para o que vem pela frente.

Fugiu da raia

A 8 de março de 1998, o PMDB decidiu que não teria candidato próprio nas eleições presidenciais em uma convenção marcada por brigas e bate-bocas. Vitória da ala governista do partido que apoiava a reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Foram 389 votos favoráveis, 303 contra e cinco abstenções.

Passada a confusão, um militante definiu: “O PMDB é um partido inviável que não se extinguirá”.

Diferença

Antes, partidos políticos iam até as últimas consequências. Hoje, bastam-se com as primeiras.

