Contra as notícias falsas, o Twitter barra as publicações idênticas

O Twitter anunciou que não mais vai permitir que pessoas publiquem mensagens idênticas em várias contas ao mesmo tempo, coibindo uma tática que agentes russos e outros supostamente utilizaram para viralizar determinados tuites, temas ou tópicos dentro da rede social.

A empresa também disse na quarta-feira (21), que não vai permitir que pessoas usem softwares para executar outras ações simultaneamente, como curtir ou retuitar publicações de diversas contas.

O Twitter, conhecido por ser um espaço de discussões abertas com mensagens curtas, de até 280 caracteres, sofre nos últimos anos a pressão de usuários e governos ocidentais para impedir a propagação de notícias falsas e propaganda estrangeira, muitas vezes realizada com a ajuda de contas automatizadas conhecidas como bots.

Os bots do Twitter divulgaram propaganda antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos, em 2016, e continuaram a inflamar a política norte-americana protegidos no anonimato, dizem pesquisadores acadêmicos e autoridades dos EUA.

As novas restrições do Twitter visam melhorar a “qualidade da informação”, disse Yoel Roth, da equipe de políticas da empresa.

“Essas mudanças são um passo importante para garantir que permanecemos à frente de atividades mal-intencionadas que visam debates importantes que ocorrem no Twitter – incluindo eleições nos EUA e em todo o mundo ”, disse Roth em um comunicado.

O Twitter disse que daria aos usuários até 23 de março para cumprir as novas regras antes de suspender as contas.

Reação. Alguns usuários do Twitter ligados ao campo conservador da política americano, no entanto, reclamaram de ter perdido seguidores após as novas regras. Uma hashtag, #TwitterLockOut (algo como boicote ao Twitter, em tradução literal) virou um dos temas mais comentados na plataforma.

O ex-usuário do Twitter, Jared Taylor, editor da revista supremacista branca American Renaissance, entrou com um processo contra a empresa nesta semana em São Francisco, depois que a empresa o baniu do site por violar seus termos de uso ao fazer propaganda de extremismo. O Twitter não respondeu aos pedidos de comentários da reportagem.

Reforma geral

O Twitter pode passar por uma grande reformulação nos próximos meses – pelo menos foi o que sugeriu recentemente o cofundador e presidente executivo da empresa Jack Dorsey, durante uma conferência feita pelo banco Goldman Sachs nos Estados Unidos. Segundo Dorsey, a rede social é considerada difícil por usuários regulares e anunciantes e ele sofre pressões do mercado para deixar a plataforma mais palatável.

“Um terço dos dois milhões dos novos usuários que entram no Twitter têm expectativas do que a rede deve ser, mas acabam se frustrando quando não conseguem achar o que querem”, disse Dorsey. “É algo muito trabalhoso”.

Desde que reassumiu o cargo de presidente executivo, em outubro de 2015, Dorsey tem feito reformas na rede social, alterando o nome de funções, implementando algoritmos e até mesmo rompendo com o limite clássico de 140 caracteres por mensagem – hoje, a fronteira está em 280 caracteres.

Segundo Dorsey, a rede social também está presa em texto e deveria focar em vídeos. “Estamos presos na era da digitação. O poder do texto é incrível, mas em alguns contextos você quer imagens e vídeos mais imersivos”, disse ele.

Há razões para Dorsey defender imagens em movimento: anúncios em vídeo foram um dos principais fatores que ajudaram o Twitter a ter seu primeiro lucro trimestral, entre outubro e dezembro de 2017. “Estou feliz com o que conquistamos em 2017 e confiante no caminho adiante”, disse o executivo durante a conferência.

