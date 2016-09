Contrariando partidos

Há décadas, as medidas amargas surgem após as eleições. Desta vez, o presidente Michel Temer vai contrariar a regra do engodo, enviando este mês ao Congresso o projeto de reforma da Previdência.

Com rombo recorde anual de 167 bilhões de reais, no sistema que atende aos trabalhadores do setor privado, o governo corre para não ser atropelado.

DÁ UM DINHEIRO AÍ

Deputados federais percorrem o Interior do Estado para apoiar candidatos às câmaras municipais e prefeituras, plantando adesões para as eleições de 2018. Porém, a maioria não suporta mais os pedidos de dinheiro para as campanhas. Cansados de falar, mostram os bolsos vazios.

O QUE FALTA

Nos debates e nas propagandas de candidatos à Prefeitura de Porto Alegre não apareceu um personagem: o orçamento. Sem a comprovação de recursos para os gastos, nada anda.

ABSURDO

São milhares de prejudicados. Servidores e contribuintes compulsórios de fundos da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, do Banco do Brasil e dos Correios, serão chamados a tapar o elástico rombo.

FREIO NECESSÁRIO

Desde abril deste ano, está encalhado na Câmara dos Deputados projeto que altera o funcionamento dos fundos de pensão. Pretende reduzir a influência política na escolha de diretores e cria mecanismos para impedir que dirigentes de partidos políticos participem da gestão das entidades. Pressão de sindicalistas não permite a votação.

FOI UM SINAL

A 7 de setembro do ano passado, o tradicional discurso do Dia da Independência foi divulgado pelas redes sociais. A presidente Dilma Rousseff deixou de usar a rede nacional de rádio e TV, evitando panelaços. Um trecho da manifestação: “Se cometemos erros, e isso é possível, vamos superá-los e seguir em frente.”

MEMÓRIA

Ao final da primeira semana de setembro de 2006, quando faltava um mês para as eleições, houve a constatação: a chuva de dinheiro e a seca de valores éticos. Onze políticos acusados de envolvimento no escândalo do mensalão, que concorriam à Câmara dos Deputados, tinham arrecadado 3 milhões de reais. Informação do Tribunal Superior Eleitoral. Que esquemão!

TEM BOMBA NA ROTA

Ancorou no Tribunal de Contas da União denúncia sobre o afretamento pela Petrobras de navios que não cumprem a legislação brasileira e acordos internacionais. Tem mais: os preços estão acima do valor de mercado. Algumas empresas não têm endereço certo e operam sob bandeiras piratas, o que impede sejam acionadas por ilícitos e danos causados.

A denúncia foi iniciativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Aéreos, na Pesca e nos Portos.

RÁPIDAS

* Para 12 milhões de brasileiros desempregados, 13º salário este ano será uma ficção.

* Aos catastrofistas que imaginavam o arquivamento: Polícia Federal prorroga por mais um ano força-tarefa da Lava Jato.

* Deu no site da Câmara dos Deputados: “Projeto proíbe venda de cigarros para menores de 21 anos”. Quanto à redução da maioridade penal, nada.

* Sobre as mesas de alguns comitês eleitorais surgem recados. Um deles: cuidado com os minutos, as horas passam.

Comentários