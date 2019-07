Foi publicado no Diário Oficial do município de Cachoeirinha a abertura do processo seletivo para contratação de médicos para a UPA (Unidade de Pronto atendimento). As vagas são para dois médicos plantonistas, um clínico geral e outro pediatra. A inscrição deverá ser efetuada no Setor de Protocolo Geral da prefeitura de Cachoeirinha até 31 de julho.

