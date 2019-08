Contratado por 260 milhões de reais, brasileiro não consegue jogar na Inglaterra

Há pouco mais de um ano, Fred parecia no caminho para o estrelato. Convocado por Tite para a Copa do Mundo da Rússia, foi contratado pelo Manchester United por 52 milhões de libras (cerca de R$ 260 milhões em valores atuais) para atuar ao lado do francês Paul Pogba e liderar o novo meio-campo da equipe inglesa.

Fred ainda não entrou em campo pelo United na atual temporada, apesar de não estar lesionado ou suspenso. Não brigou com ninguém no clube para ser punido. É opção do treinador norueguês Ole GunnarSolskjaer. Apesar de o elenco ter poucas peças de experiência para o meio-campo, o volante sequer foi relacionado para o banco de reservas na última rodada, quando a equipe perdeu em casa para o Crystal Palace.​

O Manchester United enfrenta o Southampton fora de casa, neste sábado (31), pelo Campeonato Inglês. Na entrevista pré-jogo, nesta sexta-feira (30), Solskjaer não mencionou o nome de Fred.

“Ele é uma pessoa agradável, mas precisa encontrar o ritmo. Vai receber chances porque o meio de campo do time precisa de mais qualidade. Mas até agora, por 52 milhões de libras, tem sido uma decepção”, reconhece o jornalista inglês Andy Mitten, editor do United We Stand, um dos mais conhecidos fanzines de futebol do Reino Unido.

Familiares e colegas do jogador brasileiro disseram que Fred está decepcionado com a situação no clube, mas não vê alternativa que não seja esperar pela chance. A janela de transferências no futebol inglês fechou no dia 9 de agosto. O mercado no restante da Europa estará aberto até 2 de setembro, mas é pouco provável que o clube inglês o venda.

Quando foi convocado por Tite para o Mundial, o volante tinha motivos para acreditar que poderia até ser titular da Seleção Brasileira. Havia jogado tão bem na temporada europeia pelo Shakhtar que Pep Guardiola considerou a possibilidade de levá-lo para o Manchester City. Mas ele viu a Copa toda do banco de reservas.

Depois, Fred sofreu uma entorse no tornozelo no período de treinos em Londres. Recuperado, iniciou a liga inglesa em 2018 como titular do United. Após três jogos, perdeu a posição e passou a ser figura periférica. Fez 25 partidas no total na temporada 2018-2019 em todas as competições. Em 38 rodadas do campeonato nacional, começou jogando em apenas 11. José Mourinho, técnico quando o brasileiro chegou ao Old Trafford, deixou claro que não confiava em Fred para cumprir papel defensivo.

Já o técnico de Fred no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Paulo Fonseca, diz que o brasileiro é um “jogador único, destinado a ser um dos melhores do mundo na posição”.