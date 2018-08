Contrato de adoção da Orla com a Uber será assinado nesta semana

Acontece na próxima sexta-feira (31), a assinatura do contrato entre a prefeitura e de Porto Alegre e a Uber para adoção do trecho 1 do Parque Urbano da Orla do Guaíba. A empresa ficará responsável pela manutenção do paisagismo e gramados; limpeza e recolhimento de lixo; zeladoria e limpeza dos banheiros localizados juntos aos módulos comerciais 1 e 2; limpeza e reparos dos vestiários e as manutenções corretivas na pavimentação. O contrato prevê ainda que a Uber se responsabilizará pela conservação e zeladoria da Praça Julio Mesquita, Rótula do Gasômetro e Rótula das Cuias, além do canteiro central da avenida Edvaldo Pereira Paiva.

Como contrapartida da adoção, a empresa poderá fazer divulgação publicitária da sua marca na orla. A prefeitura continuará fazendo a gestão da área, incluindo o contrato de adoção; manutenção das redes elétricas, de iluminação pública, drenagem e abastecimento de água; manutenção dos postes de iluminação e câmeras de vigilância; recolhimento de lixo ciliar e transporte dos resíduos à destinação final; e manejo das vegetações ciliar e arbórea.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior destaca o aprimoramento e a modernização dos conceitos adotados pela atual gestão na administração dos parques públicos. “Graças a essas parcerias firmadas com a iniciativa privada, cerca de 50 praças e parques já foram adotados por empresas preocupadas com a sustentabilidade do meio ambiente”, ressalta. No ano passado, foi firmado pelo governo um acordo de cooperação técnica com o Instituto Semeia para modernizar a regulação e os instrumentos de atração a empresas privadas.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Maurício Fernandes, afirma que esta adoção é muito importante para o município e pode ser vista como algo simbólico já que a Uber “é uma empresa que traz inovação”. Já o secretário-adjunto de Parcerias Estratégicas, Fernando Dutra, acredita que o contrato é fruto da integração entre os diversos órgãos da prefeitura e da disposição e aceitação da atual administração municipal em adotar mecanismos inovadores na gestão dos parques urbanos.

A Uber irá investir R$ 1 milhão na Orla e o contrato vai vigorar pelo prazo de um ano, podendo ser prorrogado por mais doze meses. A data de início deve ser definida até o dia 3 de setembro.

A nova orla do Guaíba foi entregue à população no dia 29 de junho deste ano, e desde então recebe milhares de pessoas, especialmente nos finais de semana e em dias de sol em geral, ao ponto da prefeitura ter de divulgar sistematicamente normas de preservação e convivência.

Batizada de Orla Moacyr Scliar, o espaço conta com ciclovia e passeio público, mirantes, ancoradouro para barcos de passeios turísticos, bares e um restaurante panorâmico. Orçada em R$ 71 milhões, a obra foi executada com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina.

Deixe seu comentário: