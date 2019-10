Contrato dobra oferta de serviços sociais no Multimeios Restinga

A prefeitura assinou, nesta segunda-feira (21), com a OSC (Organização da Sociedade Civil) Instituto Acessibilizar, um termo de colaboração para gerenciamento do Centro Multimeios Restinga. No local, funciona um centro cultural que promove as artes através de serviços, atividades e capacitação de crianças, jovens e adultos. A partir do contrato, será possível dobrar o número de atendimentos em 2020 em comparação a este ano. O prefeito Nelson Marchezan Júnior destaca que o documento segue o modelo de desestatização de serviços que vem sendo trabalhado pela gestão. “Este vai ser um espaço onde as pessoas poderão construir uma vida de realizações, sem precisar esperar meses por serviços que a burocracia impede que sejam ágeis”, diz.

A Secretaria Municipal da Cultura assumiu o prédio em 2017, fez as reformas necessárias e criou as oficinas. No primeiro ano, foram atendidas 9,7 mil pessoas. No ano seguinte, o número quase triplicou, com 29 mil atendimentos. Neste ano, já foram recebidas 18,5 mil pessoas e, com a contratualização, já em 2020 serão atendidas 40 mil pessoas. “Queremos tornar o Multimeios referência de centro cultural, que também possa atender pessoas com deficiência, o que será um verdadeiro diferencial, pois não temos lugares assim em Porto Alegre”, salienta o secretário da pasta, Luciano Alabarse. São oferecidos no local cinema, biblioteca, sala de informática, aulas de piano, horta comunitária, apresentações culturais e trilha ecológica.

O Instituto Acessibilizar foi credenciado através de chamamento público. A OSC atua desde 2014 no setor de assistência e inclusão social por meio da cultura e da arte e promove o evento Porto Inclusão Alegre, que busca incluir, através da música, pessoas com deficiência. Marcos Davi, presidente do Instituto, agradeceu à prefeitura pelo que chamou de “gestão que abre portas”, destacando o trabalho de toda a equipe para garantir à população um serviço de qualidade. “Estamos escrevendo uma história que vai ficar de legado. Vamos ampliar os serviços. A contratualização gera compromisso com a sociedade. Só é contra quem não entende o que significa”, concluiu.

O investimento anual é de R$ 301 mil. A contratualização será de um ano, prorrogável por mais cinco. Ficará a cargo da instituição desenvolver ações de caráter social para atrair e envolver de maneira sistemática a comunidade do entorno; dar agilidade às contratações, tanto de recursos humanos quanto de materiais e suprimentos necessários para a manutenção das oficinas e programas; promover e estimular a ocupação do espaço por grupos esportivos e culturais existentes na comunidade; realizar ações e atividades que proporcionem a sustentabilidade, como projetos para leis de incentivo à cultura, ao esporte e à assistência social, eventos para arrecadação de fundos e captação de recursos com pessoas físicas e jurídicas; e garantir atividades culturais solicitadas pelo governo, com orientação da equipe de descentralização da cultura.

Também participaram da assinatura o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro; secretário adjunto da Cultura, Giovani Tubino; gerente de projetos da Secretaria Municipal de Cultura, Marco Machado; coordenador do Centro Cultural Multimeios Restinga, Félix Kila; diretor-adjunto do Demhab (Departamento Municipal de Habitação), Amâncio Ferreira; coordenadora da Memória Cultural, Ronice Borges; diretora da Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural, Débora Magalhães; e diretora-presidente do Ipade, Fátima Flores Jardim.