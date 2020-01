Porto Alegre Contratos de zeladoria preveem mais de R$ 120 milhões este ano em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

Marchezan reconheceu que a cidade está feia. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Marchezan reconheceu que a cidade está feia. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Os cinco contratos de zeladoria do Município, apresentados na manhã desta quinta-feira (23), no Salão Nobre do Paço Municipal, visam ampliar os serviços e contam com inovações tecnológicas para maior controle e fiscalização, segundo o prefeito Nelson Marchezan Júnior. Com previsão de mais de R$ 120 milhões em investimentos, em um ano, três destes contratos já iniciaram. São eles: a manutenção de mobiliário e equipamentos de praças, os serviços de limpeza urbana e a capina, roçada e limpeza de praças e vias públicas. Outros dois: podas e destocamento de árvores, e o serviço inédito de paisagismo, devem iniciar ainda no mês de março deste ano. Entre as inovações, o GPS nos veículos e líderes de equipes; fotos do antes e depois dos serviços; pagamento por produtividade, e ponto biométrico.

“Esta área da cidade, ao longo das últimas duas décadas, foi se degradando e ficando com um visual mais feio e menos cuidado. Isso tudo em função de ter tido menos investimento em seu custeio”, explica o prefeito Nelson Marchezan Júnior. O chefe do Executivo acrescenta que a zeladoria é vital para a cidade e onde os recursos devem estar disponível todos os meses. “Como Porto Alegre finalizava o ano sem pagar seus fornecedores, a não disponibilidade financeira para o pagamento mensal impossibilitava a contratação e levou muitas empresas à falência”, diz.

Marchezan destaca que no início de seu governo houve a priorização da gestão com a revisão de todos os maiores contratos, o que gerou uma economia de R$ 100 milhões. “Depois das reformas e de dois anos buscando modernizar, estamos conseguindo ampliar e acrescentar novos serviços, ter a medição por qualidade e a elaboração de novos contratos”, observa. “A cidade não está melhorando por acaso e sim em função da forma como estão sendo elaborados, considerando a disponibilidade financeira. A cidade continuará melhorando de forma gradual e contínua”, finaliza.

Impacto

O secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, destaca que a zeladoria tem um impacto muito maior na vida das pessoas do que grandes obras ou grandes pautas. “Quem vive e ama a cidade se preocupa com aquele problema que acontece na sua rua e na sua praça. Isso também nos preocupa, por isso, estamos apresentando medidas de gestão eficientes com novas tecnologias que garantirão a qualidade dos serviços e maior controle e fiscalização”.

O líder do governo na Câmara Municipal, vereador Mauro Pinheiro, enfatiza que a cidade começa a mudar para melhor. “Porto Alegre já está com uma nova cara e isso deve-se muito a nova forma de gestão adotada pelo prefeito Marchezan. Ao modificar a forma de gerir contratos, passamos a ter a sua modernização e qualificação, com mais e novos serviços e ainda mais eficientes”, completa.

Conheça os contratos:

1 – Manutenção de mobiliário e equipamentos de praças – O contrato iniciado em setembro de 2019 prevê o investimento de R$ 24,8 milhões para revitalização de praças e parques. Os serviços compreendem conservação de passeios e pavimentos, tais como pisos de pedra portuguesa, conserto e instalação de novos equipamentos, como brinquedos, aparelhos de ginástica e academia ao ar livre, e manutenção de quadras esportivas. Até o momento, cinco praças foram entregues, e outras 10, além de um parque, estão com os trabalhos em andamento. Até 2018, os serviços eram feitos por equipes próprias da prefeitura ao custo de R$ 500 mil/ano. Em 2018, foi firmado o primeiro contrato nesta área, com o valor de R$ 1,5 milhão. Os dois contratos são executados pela empresa Ecsam Serviços Ambientais, sob a gestão e fiscalização da UCM (Unidade de Conservação e Manutenção de Praças) da SMSUrb.

2 – Serviço de Limpeza Urbana – O que antes eram três contratos, hoje tornou-se apenas um, operados pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana). E além de agregar tecnologias de controle, o também trouxe novidades. Os diferenciais são aumento dos quantitativos de varrição, com mais 480 mil quilômetros por ano – 240 mil a mais que nos últimos anos -, implementação de um mil quilômetros por mês de varrição mecanizada de grandes avenidas, lavagem de logradouros e monumentos e retomada da pintura de meio fio, que não era feita desde 2011. Com o valor de R$ 46,6 milhões por ano, a empresa vencedora da licitação foi a Cootravipa. As ações também incluem limpeza de sanitários públicos, terminais de ônibus, praias, arroios, áreas verdes, praças, campos de futebol de várzea, parques, terrenos baldios e de focos de lixo.

3 – Capina de vias e praças – Prevê a aplicação de R$ 40,4 milhões ao longo de 2020, para os serviços de capina e roçada de ruas, avenidas e estradas, bem como de praças de Porto Alegre, anteriormente em diferentes contratos, agora unificados. Os serviços são realizados pelo DMLU, sob a coordenação da SMSUrb.

Capina e roçada de vias – De 2011 a 2017, foram 11 contratos emergenciais de capinas de vias. Em 2017, foi feita a primeira licitação, contemplando 20,5 mil quilômetros por ano. Com o novo contrato, a previsão de execução é de 37,8 mil quilômetros anuais, o que representa aumento de 210% em relação ao período anterior a 2017. Programação sazonal com retorno em 30 dias nos meses de calor, e 60 dias nos meses frios. Este serviço contempla a roçada com a retirada da vegetação do meio-fio e de locais onde não deveria haver vegetação, com posterior limpeza e recolhimento do material gerado pela ação. Porto Alegre possui 4,7 mil quilômetros considerados capináveis. Já na roçada (corte de grama) a previsão de execução de 2.700 quilômetros por ano.

Capina e roçada de praças – Previsão de execução de 4,5 mil hectares, que representam aumento de quase 400 hectares em relação ao período anterior a 2017. Programação sazonal com retorno em 30 dias, nos meses de calor, e 60 dias nos meses frios. Porto Alegre possui mais de 600 praças. Desde novembro de 2019, as equipes foram ampliadas de dez para 24. Os trabalhos são executados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados até o meio-dia. O DMLU é o responsável pela manutenção das praças desde outubro de 2016. Dos nove parques do município, oito têm equipes próprias de serviços mantidos pela Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade).

4 – Podas e destocamento de árvores – Além das podas e supressões de árvores em vias públicas, a novidade é o destocamento de tocos e raízes. Serão 125 destocamentos por mês. Desde 2015, Porto Alegre não contava com serviços contratados de podas. A primeira licitação desta gestão teve início em junho de 2018. Dos cerca de 500 serviços mensais prestados até então por equipes próprias da prefeitura, passou a ser realizado 1,7 mil por mês. Com o novo contrato, a meta é realizar pelo menos 2,3 mil atendimentos por mês. Além disso, das atuais 15 equipes (7 próprias e 8 terceirizadas), serão 18 (num total de 11 terceirizadas). Para isto, o investimento será na ordem de R$ 4,9 milhões por ano. A vencedora do pregão eletrônico (195/2019) é a empresa Verdam Eireli e a previsão é de que os novos serviços iniciem em março de 2020.

5 – Paisagismo – Contratação inédita deste serviço na cidade, com previsão de início para março de 2020, prevê implantação de jardins e manutenção e conservação de áreas ajardinadas localizadas em parques urbanos, praças, verdes complementares e cemitérios públicos, bem como a destinação de resíduos gerados pela atividade. A previsão de investimento em 30 mil m² de área em praças, parques e verdes complementares e o valor investido será de R$ 2,2 milhões. A empresa vencedora do pregão é a empresa Chronos (que presta serviços de podas no contrato atual).

