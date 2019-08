Os contratos com as empresas fornecedoras de sementes do programa Troca-Troca de Sementes no RS devem ser publicados na próxima segunda-feira (5/8) no Diário Oficial do Estado. Com isso, a liberação das sementes deve ocorrer ainda no começo da próxima semana. A contratação com as entidades será feita na sequência.

Deixe seu comentário: