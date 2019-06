Contribuintes de Porto Alegre e Caxias do Sul guardam praticamente o mesmo montante total de dinheiro-vivo, embora a capital gaúcha tenha uma população quase quatro vezes maior

Um carta enviada por e-mail pela Receita Federal para 36,8 mil contribuintes do Rio Grande do Sul apresenta um aspecto que pode passar despercebido: embora Porto Alegre tenha uma população mais de três vezes superior à de Caxias do Sul, o total de dinheiro em espécie guardado em cada uma das cidades é quase o mesmo.

Enquanto na capital gaúcha 4,3 mil declararam possuir R$ 1,177 bilhão em espécie, no município da Serra o praticamente o mesmo contingente informou um montante de R$ 1,014 bilhão na mesma modalidade. Bento Gonçalves aparece em terceiro lugar nesse quesito (1,5 mil contribuintes com R$ 370,239 milhões), seguido de Novo Hamburgo (R$ 231,366 milhões).

Ao todo, as declarações do IR (Imposto de Renda) da Pessoa Física entregues neste ano permitem estimar em R$ 8,6 bilhões a quantidade de dinheiro espécie nas mãos de gaúchos, em municípios de todo o Estado. “A situação, embora incomum, não representa qualquer irregularidade, desde que os valores declarados possam ser comprovados quanto à sua existência, origem lícita e correta tributação”, explica o texto da mensagem. “Caso contrário, o contribuinte poderá estar sujeito à aplicação de sanções tributárias e penais.”

“Ressalta-se que as operações liquidadas, total ou parcialmente, em espécie, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras operações que envolvam transferência de moeda em espécie foram objeto de regulação por meio da Instrução Normativa RFB nº 1.761, de 20 de novembro de 2017”, prossegue o e-mail.

Os técnicos da Receita orientam os contribuintes a verificarem os valores declarados e, caso exista alguma discrepância, deve ser feita a retificação dos dados da declaração ao IR. Os contribuintes podem acessar a carta por meio do portal e-CAC (para quem tem certificação digital) ou por meio de código de acesso.

Ranking

Veja, a seguir, a lista de valores totais declarados de dinheiro em espécie, por município e seus respectivos montantes em reais e contingentes de contribuintes do Imposto de Renda.

– Porto Alegre – R$ 1.177.328.423,64 – 4.303 contribuintes;

– Caxias do Sul – R$ 1.014.703.055,90 – 4.341 contribuintes;

– Bento Gonçalves – R$ 370.239.381,89 – 1.548 contribuintes;

– Novo Hamburgo – 231.366.968,80 – 709 contribuintes;

– Passo Fundo – 225.426.457,67 – 987 contribuintes;

– Erechim – 190.740.940,51 – 927 contribuintes;

– Vacaria – 155.631.666,76 – 603 contribuintes;

– Lajeado – 139.440.894,31 – 562 contribuintes;

– Canoas – 136.839.274,43 – 589 contribuintes;

– Marau – 134.704.143,68 – 609 contribuintes;

– Flores da Cunha – 134.455.760,52 – 654 contribuintes;

– Gramado – 132.892.452,97– 458 contribuintes;

– Pelotas – 129.315.984,68 – 535 contribuintes;

– Garibaldi – 126.213.735,43 – 532 contribuintes;

– Santa Maria – R$ 116.606.325,50 – 546 contribuintes;

– São Marcos – R$ 112.752.580,30 – 493 contribuintes;

– Farroupilha – R$ 105.418.653,32 – 498 contribuintes;

– Ijuí – R$ 99.900.566,03 – 431 contribuintes;

– São Leopoldo – R$ 93.243.734,46 – 376 contribuintes;

– Carlos Barbosa – R$ 79.591.022,56 – 336 contribuintes;

– Santa Rosa – R$ 76.348.387,32 – 359 contribuintes;

– Santa Cruz do Sul – R$ RS 73.073.156,34 – 348 contribuintes;

– Montenegro – R$ 65.111.659,63 – 220 contribuintes;

– Antônio Prado – R$ 64.958.342,04 –303 contribuintes;

– Nova Prata – R$ 64.874.260,87 – 330 contribuintes;

– Lagoa Vermelha – R$ 61.075.744,27 – 253 contribuintes;

– Guaporé – R$ 60.834.282,99 – 295 contribuintes;

– Bagé – R$ 58.413.141,90 – 192 contribuintes;

– Tapejara – R$ 57.466.074,10 – 244 contribuintes;

– Canela – R$ 55.364.176,69 – 219 contribuintes;

– Nova Petrópolis – R$ 53.145.184,61 – 224 contribuintes;

– Paraí – R$ 51.674.810,55 – 191 contribuintes;

– Frederico Westphalen – R$ 51.501.781,23 – 246 contribuintes;

– São Borja – R$ 51.255.683,28 – 235 contribuintes;

– Cachoeirinha – R$ 50.234.220,69 – 192 contribuintes.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: