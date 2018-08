Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio que afetava há uma semana na região turística do Algarve, no Sul de Portugal. Segundo as autoridades lusitanas, no entanto, o alerta máximo permanece no área de risco. “Continuamos mobilizados”, declarou Patrícia Gaspar, porta-voz da Autoridade Nacional da Proteção Civil.

