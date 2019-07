Controle financeiro é o tema do próximo workshop do projeto “Artesanato bem-feito, negócio bem-sucedido”, em Capão da Canoa. O evento será promovido pela FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social), através da agência FGTAS/Sine de Capão da Canoa, na próxima segunda (15), das 13h30min às 18h, no auditório da prefeitura. As inscrições são gratuitas.

