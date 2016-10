Convenção da Agas encerra com R$ 8,6 milhões em negócios

Realizada há 14 anos consecutivos no Litoral Norte do Estado e considerada uma abertura extraoficial da temporada de vendas para o varejo da região, a Convenção Regional de Supermercados promovida pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) encerra a sua 50ª edição, ocorrida nesta quarta e quinta-feiras (26 e 27) no Centro do Eventos de Tramandaí, movimentando R$ 8,6 milhões em negócios entre os 75 expositores e os mais de 2,4 mil visitantes que participaram do evento. Em dois dias de atividades, a Convenção oportunizou relacionamento, formação de parcerias, concretização de negócios e a qualificação do comércio do litoral para o veraneio, quando a demanda de consumo aumenta e a operação das empresas varejistas precisa se adequar.

Pela primeira vez, além dos tradicionais fornecedores de produtos, equipamentos e serviços para o comércio, a feira oportunizou à pequena agricultura familiar gaúcha a exposição de produtos hortifrutigranjeiros. Chamado de AgroAgas, o espaço para agricultores buscou dar visibilidade para pequenos produtores, incentivando o setor primário. “Sabemos que o produtor quer investir, se qualificar e produzir em maior escala, e somos entusiastas deste processo. A economia precisa crescer em todos os setores para que este crescimento seja sustentável”, explicou o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo. Entre as indústrias e distribuidoras que participaram da exposição, lideraram as vendas empresas de produtos de limpeza, alimentos e energéticos. “Este é o momento do Litoral se preparar para o veraneio, abastecendo os estoques e buscando diferenciais de competitividade. Isto que a Convenção de Tramandaí proporciona”, explica o diretor da Agas de Capão da Canoa, Cesion Pereira.

Os 2,4 mil visitantes da Convenção foram oriundos de 62 municípios diferentes, e representaram 578 companhias. Para incentivar a participação de compradores de diversos setores na feira, a Agas franqueou as inscrições para supermercadistas e a profissionais de setores como hotéis, lojas, padarias, açougues, farmácias e restaurantes de todo o RS. Ao final da 50ª Convenção Regional de Supermercados, nesta quinta-feira (27), a Agas sorteou um automóvel Fiat Palio zero quilômetro entre os visitantes que efetuaram pelo menos R$ 500,00 em compras junto aos expositores. Além dos R$ 8,4 milhões movimentados durante a feira, o evento oportunizará negócios levantados no evento e que serão concretizados nas próximas semanas. “Os produtos adquiridos na Convenção chegarão às gôndolas dos supermercados em até duas semanas”, estima Longo.

Seminário ajusta operações das empresas para o verão – Buscando adequar comerciantes de supermercados, bares, restaurantes, padarias e açougues para as exigências legais de manipulação de alimentos, a Associação promoveu um seminário, nesta quinta-feira (27), reunindo varejistas, fiscais e representantes de diferentes poderes públicos no painel Segurança Alimentar no Veraneio. Participaram como debatedores a promotora de justiça e coordenadora do CaoConsumidor do Ministério Público do RS, Caroline Vaz; o chefe do setor de Alimentos da Vigilância Sanitária Estadual, Ayres Neto; e a fiscal da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde, Vera Pinheiro da Silva. Segundo Caroline Vaz, as operações da força-tarefa que vem vistoriando lojas dos mais diversos setores tem foco na segurança dos produtos consumidos pelos gaúchos. “Sabemos que via de regra os comerciantes estão bem intencionados e querem trabalhar dentro da lei, por isso é importante que tenhamos reuniões de esclarecimento como esta”, destacou a coordenadora do CaoConsumidor.

Além da feira de negócios e do seminário, a 50ª Convenção Regional de Supermercados oportunizou cursos ao varejo da região: na quarta-feira (26), a instrutora Aurelise Braun deu dicas de Como contratar, desenvolver e manter colaboradores; quinta (27), o advogado Pedro Savi falou sobre Atividades de fiscalização do InMetro. A Regional de Tramandaí teve patrocínios da Superpan, Sucos CBS e Bal`Daia Distribuidora. A Agas já confirmou a realização do evento em 2017 na região litorânea.

