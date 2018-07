Convenção do MDB

Henrique Meirelles continua fazendo contas. Acredita que terá 450 dos 600 votos do MDB na convenção do dia 2. O partido chegará a convenção que confirmará Meirelles como candidato à Presidência sem conseguir apontar um vice, mas o partido continua negociando com partidos pequenos e tenta ainda tirar parte do blocão da anunciada aliança com o tucano Geraldo Alckmin.

Deixe seu comentário: