Convenção do PSDB em São Paulo tem gritos de “fora, Aécio”

O senador Aécio Neves, presidente licenciado do PSDB, foi alvo de críticas e palavras de ordem dos tucanos paulistas durante a convenção estadual do partido, no domingo (12), em São Paulo. No plenário e nos corredores da Assembleia Legislativa, militantes gritavam “fora, Aécio” em coro.

“O estrago feito por ele ao partido foi grande demais. Aécio não está ajudando em nada. Ele deveria colocar o pijama e voltar para a casa dele”, disse o presidente do PSDB-SP, deputado Pedro Tobias. O pijama já foi tema de uma polêmica recente entre o prefeito de São Paulo, João Doria, e o hoje presidente interino do partido, Alberto Goldman.

Na tribuna, o líder do partido na Câmara dos Deputados, Ricardo Tripoli, respondeu às críticas de Aécio, que na convenção tucana em Minas Gerais, no sábado (11), disse que os “cabeças pretas”, ala que defende o desembarque do governo, não se empenha pelas reformas.

“Estão dizendo inverdades de que não estamos apoiando medidas importantes para o Brasil. Demos mais votos para a reforma trabalhista que o presidente da República”, disse Tripoli, em referência ao PMDB de Michel Temer. O líder do partido terminou sua fala aclamando Alckmin como candidato a presidente do Brasil em 2018.

Secretário de Desenvolvimento Social de Alckmin, o deputado Floriano Pesaro defendeu o afastamento do senador mineiro do partido. “Aécio deve se afastar do PSDB para não contaminar outros membros do partido.”

Ex-presidente do PSDB na capital paulista, o vereador Mário Covas Neto revelou aos jornalistas que cogita até deixar o partido depois dos últimos acontecimentos. “Aécio deitou e rolou na convenção do PSDB de Minas Gerais. Ele continua falando em nome do partido. Não percebe o mal que fez.”

Na convenção tucana de Minas Gerais, Aécio esteve no palanque e disse pela primeira vez que o PSDB deve sair “pela porta da frente” do governo Michel Temer. O senador mineiro emplacou um aliado, o deputado Domingos Sávio, na presidência da sigla no Estado.

Críticas

Durante a convenção estadual do PSDB em São Paulo, aliados do governador Geraldo Alckmin criticaram o senador Aécio Neves e sugeriram que ele se afaste definitivamente do partido. O deputado estadual Pedro Tobias disse que São Paulo deve apoiar o senador Tasso Jereissati (CE) na eleição para a presidência tucana no fim do ano. Outros aliados de Alckmin admitem, no entanto, que ele poderá assumir o partido caso seja um nome de consenso, e não precise disputar os votos dos correligionários.

“A melhor coisa para Aécio é deixar o partido e deixar o PSDB caminhar sozinho. Ele é maior na executiva nacional, que virou um cartório. Mas São Paulo é o berço do partido, onde o PSDB foi fundado e já temos nosso candidato a presidente nacional, que é o Tasso Jeireissati”, disse Tobias.

Segundo ele, São Paulo tem 20% dos delegados na convenção nacional e vai buscar apoio em outros Estados para ampliar a margem da candidatura de Jereissati. Para Tobias, Aécio está “jogando no lixo” os 28 anos de história do partido. Ao final da convenção, o deputado estadual foi reeleito presidente estadual do PSDB-SP.

“Quem está apoiando Michel Temer ou muda o rumo ou procura outro caminho. Hoje, a situação do PSDB é como a do PMDB em 1988. Tem que sair um grupo de São Paulo e dizer: ‘Não dá’. Se não tomar uma decisão vamos morrer, vamos para o caixão”, afirmou Tobias.

