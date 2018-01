Conveniados têm desconto no Atendimento Particular da AACD/RS

Desde o primeiro semestre de 2017, a AACD/RS (Associação de Assistência à Criança Deficiente) passou a disponibilizar a modalidade de Atendimento Particular, visando mobilizar recursos para dar continuidade aos atendimentos mensais realizados de forma gratuita.

Pensando em facilitar o acesso a essa nova possibilidade de atendimento, a AACD/RS firmou convênios com órgãos de classe, sindicatos e clubes de futebol. Os conveniados têm 15% de desconto em todos os atendimentos do Centro de Reabilitação e 10% em quaisquer produtos da Oficina Ortopédica. Dependentes diretos, pais e filhos também terão o benefício.

Sócios do Inter e do Grêmio também têm direito a dedução. Assim como os outros conveniados, os torcedores da dupla GreNal recebem desconto nas três especialidades médicas (Fisiatria, Ortopedia e Neuropediatria), nas sete áreas terapêuticas (Fisioterapia de Solo e Aquática, Terapia Ocupacional, Musicoterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Reabilitação Virtual) e em todos os produtos da Oficina Ortopédica, como cadeiras de rodas, próteses, órteses e palmilhas.

Parceiros conveniados:

AFABB (Associação Funcionários Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil do RS)

APCEF (Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do RS)

SINAPERS (Sindicato dos Servidores Públicos de Aposentados e Pensionistas do Estado do RS)

SINDNAPI (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical)

STICC (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de POA)

ARELA (Associação Regional Esclerose Lateral Amiotrófica)

ASJ (Associação dos Servidores da Justiça do RS)

SINPRO (Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul)

Sport Club Internacional de Porto Alegre

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

