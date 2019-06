As pesquisas dos registros imobiliários que integram o patrimônio do governo do Estado serão mais rápidas e sem burocracia. Através do termo de cooperação que a Secretaria de Planejamento celebrou com o Instituto de Registro Imobiliário do RS e o Colégio Registral do RS, será possível acessar on-line serviços de solicitação de certidões de maneira gratuita.

Deixe seu comentário: