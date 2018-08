Convention Bureau atrai eventos esportivos para Porto Alegre

“Eventos Esportivos: Um caminho viável para Porto Alegre” foi o tema do debate do Encontro com Mantenedores realizado, nesta sexta-feira, 17, pelo POACVB – Porto Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau. O encontro ocorreu no Teatro da PUCRS, reunindo mais de 200 convidados entre empresários, organizadores de eventos, universitários e autoridades estaduais e municipais.

A campeã gaúcha de embaixadinhas, Lara Schuller, de 23 anos, deu um show de equilíbrio e controle da bola, recebendo aplausos e o carinho do público logo na abertura. Ela quebrou o recorde atual de 8h24minutos, ao alcançar a marca de 12 horas e um minuto com a bola nos pés e já aguarda a homologação junto ao Guinness World Records.

Na sequência, o presidente do POACVB, Maurício Cavichion, fez uma apresentação sobre o turismo de eventos, com dados de pesquisa que demonstram a importância o segmento e os motivos pelos quais esta é hoje considerada uma indústria bilionária: responde por 7,5 milhões de empregos e uma receita de R$ 209 bilhões. “É neste contexto – afirmou – que precisamos defender a realização de eventos em Porto Alegre e trazer para cá todos os recursos que resultem em melhorias para a saúde, educação e segurança de Porto Alegre”.

Em 2017, o Convention Bureau captou 46 eventos, atraindo 45 mil participantes. “Com o gasto médio diário de R$ 437,00 para uma permanência de quatro dias, é possível considerar um retorno para a cidade por volta de R$ 78 milhões. Quanto maior o número de eventos, melhor será a contribuição do POACVB para a nossa cidade”, apontou.

Polo de eventos

O diretor Legislativo da Fenacon e ex-presidente do Sescon-RS, Diogo Chamun, falou sobre o estudo do Projeto Gestão Pública Eficaz, do Sescon-RS, que analisa alternativas de desenvolvimento para capital gaúcha, entre elas, a possibilidade de transformar a cidade em polo de eventos esportivos. Ele apresentou um diagnóstico do setor esportivo na cidade e as boas perspectivas da capital gaúcha para a atração de mais eventos nesta área.

Já a organizadora de eventos, Bárbara Tomiatti, da agência “Unlimited Sports”, de São Paulo, apresentou o case “Ironman Brasil”, o maior evento de Triathlon da América Latina. Tomiatti coordena eventos de entretenimento, corridas de rua e eventos de Triathlon, dentre eles o “Ironman 70.3 Taupo”, na Nova Zelândia.

Segundo Bárbara, o Ironman mobiliza de maneira extraordinária as cidades onde se realiza, pois envolve um grande número de pessoas. Em Florianópolis o evento tem a participação de 2 mil a 2,5 mil atletas e seus familiares, envolvendo 12 mil pessoas, com um impacto econômico para a cidade de R$ 24 milhões. “Queremos fomentar a prática do Triathlon no Brasil, este é nosso desafio”, disse ela.

Também esteve presente o professor Fernando Trein, falando sobre o Marketing Esportivo. “É preciso aproveitar os eventos para criarmos novas experiências, disse, em sua apresentação sobre os valores, vantagens e benefícios do marketing esportivo.

Melhores em Room Tax

Durante o evento, seis hotéis foram homenageados pelo POACVB, com placa comemorativa, em reconhecimento ao seu desempenho na obtenção dos melhores índices de arrecadação em room tax, no período de 2017 e 1º semestre de 2018, além de sua contribuição para o turismo de negócios em Porto Alegre. São eles: Sheraton Porto Alegre Hotel, Plaza São Rafael Hotel, Hotel Deville Prime Porto Alegre e Centro de Eventos, Blue Tree Towers Millenium Porto Alegre, Hotel Laghetto Vertice Manhattan, Ritter Hotel.

Ao final, os palestrantes responderam perguntas da plateia ao lado do vereador João Carlos Nedel, da Frente Parlamentar do Turismo e do deputado estadual João Derly, ex-judoca da categoria meio leve.



