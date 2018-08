Convention Bureau debate movimentação turística por meio de eventos esportivos, nesta sexta-feira (17), no Teatro da PUCRS

“Eventos Esportivos: Um caminho viável para Porto Alegre” é o tema da próxima edição do Encontro com Mantenedores realizada pelo POACVB – Porto Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau, na sexta-feira, 17 /08, no Teatro da PUCRS. A proposta é apresentar um panorama atual do setor do Esporte e demonstrar o quanto Porto Alegre está preparada para produzir um calendário permanente de eventos esportivos, um segmento ainda muito pouco explorado na capital.

O encontro vai reunir convidados palestrantes de projeção nacional, que darão diferentes abordagens ao tema. São eles: a organizadora de eventos, Bárbara Tomiatti, da agência “Unlimited Sports”, de São Paulo, que vai falar sobre o “case Ironman Brasil” no Brasil; o diretor da Fenacon (Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas) e ex-presidente do Sescon-RS, Diogo Chamun, que vai apresentar um diagnóstico do setor de esportes, e as reais potencialidades dos eventos esportivos em Porto Alegre e Região; e também o professor Fernando Trein, falando sobre o Marketing Esportivo.

O presidente do POACVB, Maurício Cavichion, considera que é preciso aproveitar a atratividade de Porto Alegre como destino junto aos promotores e realizadores de eventos. “Queremos – e estamos trabalhando muito forte neste sentido – potencializando ações que indiquem oportunidades de trazer mais e mais eventos para a Região”. Para ele, os eventos esportivos representam desenvolvimento econômico local, lembrando que, de acordo com o porte do evento, centenas ou milhares de participantes tornam-se consumidores potenciais de mercadorias ou serviços. “Transporte, acomodações, alimentação, bebidas, lazer, entre outros, exigem recursos que acabam produzindo efeitos diretos e indiretos na economia como impostos e geração de trabalho e renda”.

Palestrantes

Bárbara Tomiatti – Organizadora de eventos de entretenimento, corridas de rua e eventos de Triathlon, dentre eles o “Ironman 70.3 Taupo”, na Nova Zelândia. Atualmente atua na agência esportiva “Unlimited Sports”, que há 17 organiza o maior evento de Triathlon da América Latina – o “IRONMAN Brasil”. Tema: Case “Evento de Triathlon IRONMAN Brasil”

Diogo Chamun – Formado em Ciências Contábeis, com MBA em Gestão Empreendedora. Atual diretor Legislativo da Fenacon – Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas. Ex-presidente do Sescon-RS – Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul), que desenvolveu pesquisa sobre o setor de esportes. Tema: “Eventos Esportivos em Porto Alegre: Sonho ou Realidade?”

Fernando Trein – Professor da pós-graduação da ESPM e coordenador do curso Marketing Esportivo. Já desenvolveu trabalhos de marketing para clientes como “Traffic Sports”, “Sport Club Internacional”, atleta Gustavo Selbach (canoagem), Fernando Carvalho (ex-presidente do Sport Club Internacional), “RBS TV”, “Rádio Gaúcha”, “Jornal Zero Hora”, “Publicidad Estática” (ARG) e “Torneos y Competencias” (ARG), entre outros. Tema: “Marketing Esportivo”.

Serviço: Encontro com Mantenedores/ 17 de agosto (sexta-feira) / 8h30min às 11h45min/ Teatro da PUCRS (Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 40 – Porto Alegre – RS)/ Inscrição pelo site www.eventosesportivos.eventize.com.br.

Realização: Porto Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau

