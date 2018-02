Convention Bureau prevê tornar Porto Alegre a capital que mais realiza eventos no Sul do País

Porto Alegre será reconhecida, em breve, como a capital que mais realiza eventos no Sul do País, com pelo menos 79 eventos por ano até 2030. A afirmação é do presidente do Convention & Visitors Bureau, Maurício Cavichion, em reunião de diretoria da Associação Comercial de Porto Alegre, nesta terça-feira (27).

Durante o encontro, Cavichion fez uma apresentação do Planejamento Estratégico do POACVB para o período de 2018-2030, tendo como foco os resultados de ações implementadas em três pilares: captação de eventos, visitors e eventos próprios.

“Já estamos buscando estes resultados e temos certeza que, com a soma de esforços e a sinergia existente hoje entre o poder público e a iniciativa privada – mais do que em qualquer outro momento nestes 20 anos de atuação do Convention, – conseguiremos vencer tal desafio”, afirmou.

Na mesma ocasião, o diretor de Turismo do município, Roberto Snel, manifestou total apoio às ações do POACVB, reconhecendo sua importância para a atração de eventos e o desenvolvimento do turismo de negócios na capital. “Sempre que solicitados estaremos presentes, por que, ao final, Porto Alegre será sem dúvida a grande beneficiada”, conclui.

