Convention Bureau reúne especialistas para sinalizar como será a capital dos gaúchos no futuro

“Como os movimentos coletivos transformam Porto Alegre” foi o tema do Encontro com Mantenedores realizado pelo POACVB, nesta terça-feira (01), na Casa Vetro, onde os palestrantes convidados puderam expor aos associados e autoridades presentes os projetos POA Inquieta e Pacto Alegre, que já sinalizam como será a capital dos gaúchos no futuro.

A empresária e articuladora do POA Inquieta, Sirley Carvalho, explicou os princípios do movimento e o que vem sendo realizado nos últimos dois anos, a partir de sua criação. Hoje são dois mil voluntários conectados e mais de 100 articuladores que se distribuem em grupos na avaliação, execução e andamento de projetos temáticos como plantio em escolas, mapeamento da economia criativa, revitalização de espaços públicos, entre outros.

Segundo a empresária, “todos os que lutam pelo ideal de transformar Porto Alegre podem ser articuladores voluntários, podem acolher projetos ou ideias de melhorias para a cidade. É uma construção diária, visando o mesmo objetivo comum”, afirma.

Alguns projetos em andamento com foco no turismo da capital foram apontados pela articuladora Gisele Minato de Miranda: Rota Cervejeira, Place Branding, Natal POA 2019, com 90 atrações programadas, e o projeto POA 2020. Este último vai envolver 60 mil pessoas em vários eventos e pretende deixar um legado para as comunidades da Vila Bom Jesus e Morro da Cruz. “O POA 2020 será um exemplo mundial da economia criativa”, assegura Gisele.

Fazendo referência aos dois movimentos, o coordenador do Pacto Alegre, advogado Paulo Ardenghi, considera que o POA Inquieta e o Pacto Alegre ganharam força porque se integram e cooperam entre si. Criado com a missão de transformar Porto Alegre em um ecossistema de inovação para a criação de um futuro melhor para todos, o Pacto Alegre, lançado em novembro de 2018, tem como prioridade a criação de um ambiente de negócios saudável e inovador que tenha também o propósito de reter talentos na cidade.

Ardenghi avalia que os resultados estão aparecendo e que “em 10 anos, a capital gaúcha poder ser reconhecida como referência em inovação na América Latina, retomando o protagonismo que já teve em décadas passadas.” O Pacto Alegre tem atualmente 24 projetos em várias áreas – imagem da cidade, educação e talentos, qualidade de vida e ambiente de negócios – sendo pensados e articulados por 600 pessoas.

No final do evento, houve um bate papo com os palestrantes, tendo como mediador o superintendente do Sindilojas POA e integrante dos Movimentos Coletivos de Porto Alegre, Alexandre da Costa Peixoto.

