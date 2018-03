Convention & Visitors Bureau realiza Encontro na FIERGS sobre Marcas de Valor com Eventos Próprios

O presidente do Grupo Playcorp, Fernando Elimelek, e o CEO do Omelete Group, Pierre Mantovani, responsáveis pela organização de alguns dos maiores eventos do País, serão palestrantes no “Encontro com Mantenedores” promovido pelo POACVB – Porto Alegre e Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau, no próximo dia 28, no Centro de Eventos FIERGS.

“Na edição deste ano do encontro com o trade do segmento de Turismo e Eventos, teremos a oportunidade de ouvir experiências de sucesso a respeito da construção de marcas de valor com eventos próprios, assim como cases de ações promocionais de grande porte”, afirma o presidente do POACVB, Maurício Cavichion.

Palestrantes

Fernando David Elimelek é presidente do Grupo Playcorp, considerada a maior agência de eventos do Brasil. Ele criou e realiza há 20 anos o Réveillon da Avenida Paulista, um dos maiores do mundo. Também é responsável pelo sucesso de grandes cases, como os eventos de exibição pública para Copa do Mundo – desde 1990, incluindo um Fifa Fan Fest, Camarote Brahma São Paulo e Salvador, Carnaval de Rua, “6 Horas de Le Mans”, Natal na Paulista, entre muitos outros. São mais de 50 anos dedicado à indústria de eventos no País.

Sócio e CEO do Omelete Group, Pierre Mantovani é um desbravador da economia digital no Brasil. Ele se especializou no crescimento de empresas com foco em novos mercados e novos consumidores. O grupo é detentor do “Omelete”, canal de comunicação com fãs; do programa de assinaturas “Omelete Clube”; do evento “CCXP – Comic Con Experience”; da loja “Mundo Geek”; da operadora de turismo “CCXP Quest”; do “Social Comics”, a maior plataforma de streaming de Quadrinhos da America Latina, e da novidade “GameXP”, evento de Games coproduzido com o Rock in Rio.

Ao final do evento, que conta com a parceria do Sindha, Sindilojas Porto Alegre e

CDL Porto Alegre, os palestrantes participam de um talk show onde a plateia terá a oportunidade fazer perguntas e comentários.

Data: 28 de março de 2018/ 8h30 às 12h/ Centro de Eventos da FIERGS – Salão de Convenções (Porto Alegre – RS) – Av. Assis Brasil, 8787 – Sarandi, Porto Alegre – RS

Realização: Porto Alegre e Região Metropolitana Convention & Visitors Bureaus

Inscrições: www.encontromantenedor18.eventize.com.br

