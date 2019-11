Conversa com o Patrono da 60ª Feira do Livro: Airton Ortiz. Aventura no topo da África acontece nesta terça-feira (05) no Auditório Barbosa Lessa no CCCEV

O autor gaúcho Airton Ortiz, com 22 livros publicados, entre reportagens, crônicas e romances, conversa com o público sobre os 20 anos de uma trajetória de aventuras. A palestra, ilustrada, tem como foco a expedição que originou a obra. O escritor comenta Aventura no topo da África (Editora Metaforfose), seu primeiro livro, publicado pela Editora Record (Rio de Janeiro) em 1999, que agora ganha edição especial, da Editora Metamorfose. O livro aborda temas como segregação racial, independência ou monarquias, minas terrestres, o dia a dia da escalada, trecho por trecho, até chegar ao cume nevado do Kilimanjaro – o ponto mais alto do continente africano, com 5.895m de altitude e temperatura de dez graus negativos.

Após o encontro, Airton Ortiz autografa seu livro, às 17h30, na Praça de Autógrafos, Praça da Alfândega.