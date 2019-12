Dicas de O Sul Convidados especiais farão parte do Espetáculo Afrika da Orquestra Villa-Lobos nesta quarta-feira no Araújo Vianna

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2019

O programa musical foi extraído das tradições orais, música popular e da chamada diáspora africana, que inclui a cultura afro-brasileira, com músicas folclóricas africanas e diversos compositores. Foto: Divulgação

A Orquestra Villa-Lobos, vencedora do Prêmio Açorianos de melhor espetáculo de 2018, apresenta o espetáculo AFRIKA, nesta quarta-feira (4), às 20h, no Auditório Araújo Vianna. A produção traz ao palco a cultura africana, em sua diversidade, por meio da música orquestral, percussão, canto, dança e elementos visuais. Estarão no palco 120 jovens instrumentistas, coral infantil e adulto, bailarinos e participações especiais como da cantora e compositora Anaadi, vencedora do Grammy Latino 2018 na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa; do cantor, compositor e músico Zé Caradípia, sua música mais famosa Asa Morena, está entre as 100 músicas mais tocadas no século XX no Brasil. Os demais convidados que estarão no palco serão Afro-Sul, Álvaro Rosa Costa, Anaadi, Coral Sol Maior, Danielle Costa, Kanhanga, Lumi, Paulo Romeu, Pingo Borel e Vocal 5.

O programa musical foi extraído das tradições orais, música popular e da chamada diáspora africana, que inclui a cultura afro-brasileira, com músicas folclóricas africanas e de compositores como Fela Kuti, Manu Dibango, Bedeu, Os Tincoãs, Martinho da Vila, Paulo Cesar Pinheiro, entre outros. Os ingressos custam R$ 40 com 50% de desconto para idoso e estudante mediante apresentação da carteira da UNE (União Nacional dos Estudantes) ou da UGES (União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas).

Os ingressos podem ser adquiridos na Banca da República (rua da República, 21) no horário das 7h às 18h e na bilheteria do teatro, no próprio dia do evento, das 9h às 20h, e pelo site Sympla.

Mais sobre a Orquestra Villa-Lobos

A Orquestra Villa-Lobos é um programa de educação musical realizado há 27 anos na EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Heitor Villa-Lobos em parceria com o Centro de Promoção da Criança e do Adolescente São Francisco de Assis, mantido pela Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre. A iniciativa presta mais de 300 atendimentos gratuitos em quatro locais da Lomba do Pinheiro.

No currículo da Orquestra, mais de mil e duzentos concertos realizados no Brasil – Porto Alegre e interior do Estado, Brasília (DF), João Pessoa (PB), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA) – e na Argentina e Uruguai para público superior a 360 mil pessoas. A Orquestra recebeu inúmeras premiações por seu destaque cultural, artístico e de impacto social na comunidade e produziu o DVD Orquestra Villa-Lobos Ao Vivo (2013), o livro Orquestra Villa-Lobos – Música Que Transforma (2012) e dois CDs, Olhos Coloridos (2008) e O Trenzinho do Caipira (2002).

O último espetáculo Paz & Amor da Orquestra Villa-Lobos, recebeu o Prêmio Açorianos de melhor espetáculo de 2018.

Ficha técnica

Direção geral e regência: Cecília Rheingantz Silveira

Coordenação técnica: Pedrinho Figueiredo

Produção executiva: Rosane Furtado

Cenário: Andrea Costa e Luiza Abrantes

Sonorização: Alternativa Sonorização

Criação e Operação de luz: Fernando Ochôa

Figurino e Direção cênica: Liane Venturella

Designer gráfico: Nando Rossa

Fotos de divulgação: Bumbá – Produtora de Conteúdo

Assessoria de imprensa: Ana Lúcia Medeiros

