Convivendo com o perigo

Os atos de violência em Brasília e na Assembleia Legislativa, ontem, expõem a faceta de minorias que buscam o modelo consagrado pela extrema direita. Combinam doses de fúria e fanatismo para intimidar e impor medo. Organizam-se em bandos de brigões para atacar toda a vez que seus interesses são contrariados. Consideram a Democracia o regime mais execrável que possa haver. Julgam-se vítimas, quando as autoridades, no cumprimento da lei, tentam afastá-los das conflagrações que provocam. Ou já não existe lei?

É O COMEÇO

A aprovação, ontem à noite, da proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos, põe com muito atraso uma tranca de ferro no debilitado cofre do Tesouro Nacional. O rombo de 150 bilhões de reais no orçamento federal, este ano, é a comprovação de que o dinheiro público não jorra como em épocas passadas. Quer dizer, a fonte secou.

CONTRADIÇÃO

O deputado Enio Bacci, na sessão plenária de ontem, lembrou o desempenho da Cientec (Fundação de Ciência e Tecnologia) na retomada dos recursos transferidos pelo governo do Estado à Ford, comprovando a eficiência da instituição criada em 1942. O laudo pericial, solicitado pelo Judiciário à Cientec, atestou o uso pela multinacional dos recursos públicos do Rio Grande do Sul para compra de máquinas utilizadas na fábrica montada em Camaçari, Bahia.

Com o pacotão que a Assembleia Legislativa votará, o governo quer extinguir a Cientec.

NA CONTRAMÃO

Quem percorre a rodovia federal entre Guaíba e Pelotas vê paralisadas as obras de duplicação. Os dados explicam: desde 2001, a média de investimento em infraestrutura no País foi de 2,1 por cento do Produto Interno Bruto. Este ano, ficará em 1,7 por cento. Seriam necessários 5,5 por cento atender as necessidades do País. Conclusões do Fórum Plano Emergencial para o Futuro da Infraestrutura no Brasil.

QUALIDADE A MAIS

O próximo concurso da Secretaria da Fazenda, para selecionar servidores que tratarão com os credores, exigirá a comprovação das qualidades de Mandrake. O personagem ilusionista de histórias em quadrinhos se valia da técnica de hipnose instantânea.

DESACERTO

A direção do PR de Porto Alegre não ficará chateada se o vereador Rodrigo Maroni, o quarto mais votado em outubro, procurar outra sigla. A alegação é de que o filiado prefere o zigue-zague, quando o partido lhe indica o caminho.

TEMPO DA BOA AMIZADE

A 30 de novembro de 2006, o Conselho Político do PMDB aprovou a proposta do presidente Lula de formar um governo de coalizão. Dos 45 conselheiros presentes, 42 aceitaram a proposta. A decisão foi tomada depois de duas horas de discursos. O presidente do partido, Michel Temer, telefonou para o ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, para informá-lo da decisão.

RÁPIDAS

* Para conquistar a maioria, os próximos gestores da Capital têm sido incansáveis nas conversas com vereadores.

* Ao longo dos próximos quatro anos, a bancada do PT ficará fora mesa diretora da Câmara de Porto Alegre.

* Falta criar o Prêmio Nobel da Coragem na Gestão Pública. Serão poucos os candidatos.

Comentários