Convocação extraordinária do Legislativo termina sem vencedores

A Assembleia Legislativa terminou o período de convocação extraordinária sem votar qualquer dos projetos incluídos na pauta. Embora a oposição tenha comemorado, o fato é que a democracia foi derrotada. Afinal, comemorou-se o fato de que foi permitida a votação dos projetos vinculados ao processo de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, seja para perder ou para ganhar. O deputado Edegar Pretto (PT), que passa a integrar a galeria de ex-presidentes do Legislativo, fechou sua apagada gestão de forma lamentável.

Votação do pacote de projetos continua na próxima terça

A Assembleia Legislativa retoma na terça-feira a ordem do dia, já em sessões ordinárias, para a continuação da pauta que não foi votada na convocação extraordinária. Com isso, o projeto que define a adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal entrará em votação, assim como as PECs (propostas de emenda à Constituição) liberando o plebiscito para a venda da CEEE, CEM e Sulgás. Um detalhe: os deputados que já se manifestaram no período de discussão dos projetos não poderão falar novamente.

Marlon Santos assume a presidência

Nesta quinta-feira, o deputado Marlon Santos, indicado pelo PDT, será escolhido para presidir o Legislativo gaúcho por um ano. Marlon Santos terá a dura missão de recuperar a combalida imagem do Legislativo que receberá como herança.

Em pauta a ponte de Porto Xavier

O deputado Darcísio Perondi (MDB) esteve, ontem, pela segunda vez, com o embaixador argentino em Brasília, Carlos Magariños, para tratar da construção da ponte internacional entre Porto Xavier, no Brasil, e San Javier, na Argentina.

Reunião da FAO com Lula era uma farsa

José Nêumanne disse ontem no jornal O Estado de S. Paulo, que “não havia reunião nenhuma em Adis Abeba, com participação de Lula, e Etiópia não tem acordo de extradição com Brasil” e credita aos experientes jornalistas Carlinhos Brickmann, em seu site Chumbo Gordo, e Augusto Nunes, na Rádio Jovem Pan e no site da Veja, que deram a espantosa notícia, revelada no site da FAO, de que não havia, não há, nem haverá reunião em Adis Abeba para a qual Lula teria sido convidado para falar, viajando oportunamente um dia após sua condenação pela segunda instância, ou seja, fato consumado, para a Etiópia, país com o qual o Brasil não tem acordo de extradição. A oportuna ensancha consagra a vocação de mentiroso de Lula e a disponibilidade serviçal de seus asseclas, entre estes José Graziano, que foi seu ministro e hoje é presidente da FAO. A tal reunião ocorrerá de fato no fim de fevereiro em Cartum, no Sudão. Isso explica a rapidez com que a Justiça apreendeu seu passaporte”.

Beto Albuquerque formaliza pedido para ser candidato

Filiado há 32 anos ano no partido, ex-líder da bancada do PSB na Câmara e candidato a vice-presidente da República na chapa de Marina Silva (Rede) em 2014, o ex-deputado Beto Albuquerque entregou ontem uma carta ao partido se colocando à disposição para disputar a Presidência da República este ano. Setores do partido estão insistindo junto ao ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa para que ele aceite filiar-se e disputar a Presidência da República pelo PSB. Barbosa pediu prazo até fevereiro para responder.

