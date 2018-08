Coolture, a balada jovem de Porto Alegre, sobe a Serra Gaúcha pela primeira vez com atração nacional

Fazendo sucesso com o público há mais de um ano em Porto Alegre e no litoral gaúcho durante o verão com a Coolture Na Pista, essa será a primeira vez da festa durante o Festival de Cinema de Gramado, na Serra.

A badalação está marcada para sábado (25), a partir das 23h na ExpoGramado. E para agitar a pista, nomes de peso e conhecidos do público gaúcho foram convocados. O DJ carioca, Rapha Lima, apresentador do Multishow, locutor e residente de festas conceituadas é uma das atrações.

Além de Rapha, o cantor e compositor Buchecha garante que ninguém fique parado com seus hit’s que embalam gerações em seus mais de 25 anos de carreira. Para completar, a dupla de residentes do Coolture Lacet e Johnny 420 fecham a noite daquele jeito.

Serviço:

O que: Coolture sobe a Serra

Quando: sábado (25 de agosto)

Onde: ExpoGramado – Avenida Borges de Medeiros, 4111, Centro – Gramado/RS

Horário: a partir das 23h

Ingressos: a partir de 70 reais.

https://www.blueticket.com.br/?secao=Eventos&q=coolture+sobe+a+serra

