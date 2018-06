Cooperação Espacial Brasil-EUA

Por ocasião da visita a Brasília, no dia 26 de junho de 2018, do vice-presidente dos EUA, Mike Pence, foram discutidas oportunidades para expandir a cooperação bilateral em áreas estratégicas, entre elas o espaço exterior. Em audiência do presidente Temer com Pence, que preside o Conselho Nacional do Espaço dos EUA, tratou-se especificamente de tópicos pertinentes à cooperação Brasil-EUA.

