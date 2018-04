Cooperativa Vinícola Garibaldi bate os R$ 134 milhões de faturamento em 2017

O balanço da Cooperativa Vinícola Garibaldi foi apresentado em assembleia geral na manhã de 29 de março. O encontro reuniu os associados para a agenda de trabalho, seguida de almoço de confraternização com mais de 600 pessoas nas dependências da Associação dos Motoristas de Garibaldi.

Em 2017, a Cooperativa somou R$ 134 milhões – crescimento de 10% no comparativo com 2016. Considerando os últimos quatro anos, a evolução do faturamento ultrapassa os 60%, consolidando um relevante histórico de crescimento constante. “Ficamos muito satisfeitos com os resultados apresentados: indicadores mostrando que a Garibaldi está solidamente embasada em um projeto de expansão gradativo e permanente. Trabalhando junto com o associado estamos conseguindo consolidar importantes conquistas para todos e que nos enchem de orgulho”, disse o presidente Oscar Ló, reeleito para comandar a Cooperativa Vinícola Garibaldi também pelos próximos quatro anos.

Parte da conquista desses bons resultados é decorrência de um sólido plano de expansão que a vinícola vem edificando ao longo dos últimos dez anos – que totalizaram R$ 30 milhões investidos em ampliação da capacidade de estocagem, melhorias tecnológicas e aperfeiçoamento do processo produtivo no parque fabril. Somente em 2017 foram R$ 3,5 milhões aplicados na cooperativa.

Outro fator diretamente ligado ao sucesso dos números é o êxito na venda de produtos. A comercialização de espumantes da marca cresceu 37% em 2017 – sendo que, no panorama geral do setor, o aumento de consumo nacional foi de apenas 3%. Isso mostra um claro ganho de mercado pelos rótulos da Cooperativa. Esses bons indicadores embasam uma das diretrizes do planejamento da Garibaldi: investir na ampliação do recebimento de uvas brancas, apostando na consolidação desse filão como carro-chefe da marca.

Quem também teve bom desempenho foram os vinhos de mesa, com crescimento de 16% nas vendas no ano passado (bem acima da média no setor, na casa de 5%). No mesmo embalo aparecem os sucos de uva, com acréscimo de 12%.

Os rótulos da Garibaldi seguem absolutos no varejo gaúcho – o Rio Grande do Sul responde por 40% das vendas da marca, seguido pelo estado de São Paulo, com 26% do total. A cooperativa mantém, atualmente, 50 representantes comerciais que atuam em todas as unidades federativas do país, além de cinco filiais que facilitam a logística de distribuição dos produtos – em São Paulo, Minhas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul – sendo uma em Porto Alegre e outra em Garibaldi. Essa loja, que é o centro turístico da Cooperativa, foi reformada em 2014, faturou R$ 4,2 milhões em 2017 e viu o número de visitantes saltar de 50 mil em 2014 para 110 mil pessoas no ano passado. O desempenho coloca o fortalecimento do enoturismo como outra prioridade entre os negócios da Garibaldi para o futuro próximo.

Reconhecimento externo

Se esse desfile de bons números não bastasse para comemorar, a Cooperativa Vinícola Garibaldi emplacou, ainda, uma série de conquistas externas que referendam o sucesso do ano de 2017 para a marca. Foram 51 premiações para as bebidas em concursos nacionais e internacionais; além da conquista, pelo sétimo ano, do Mérito Lojista da FCDL, apontando a vinícola como principal fornecedora de espumante no varejo gaúcho; e do Carrinho de Ouro, da AGAS, pela terceira vez na sequência.

Deixe seu comentário: