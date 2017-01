Cooperativa Vinícola Garibaldi comemora 86 anos de tradição

A data era 22 de janeiro de 1931 e a cidade, Garibaldi. Na época, os pequenos produtores que criaram uma cooperativa para combater a grande crise econômica não imaginavam que estariam dando vida a uma das mais tradicionais empresas do Brasil. A Cooperativa Vinícola Garibaldi celebra 86 anos neste domingo com orgulho da trajetória de desafios e conquistas.

Para comemorar, o aniversário será marcado por uma ação especial para os visitantes do Complexo Turístico da Cooperativa. Durante este fim de semana, 21 e 22 de janeiro, o espumante Giuseppe Garibaldi Extra-Brut estará com um desconto especial, de R$ 46,00 por R$ 19,90 – limitado a duas caixas de seis unidades por pessoa e até durar o estoque de seis mil garrafas. “A ação, que tem como enfoque principal a passagem do aniversário de forma festiva, já virou um evento marcado junto aos nossos consumidores que esperam ansiosos pela promoção do ano”, destaca o presidente da Cooperativa, Oscar Ló.

A Cooperativa Vinícola Garibaldi reserva ainda para o domingo o anúncio tão esperado do vencedor do concurso Gold Chef Brasil, realizado de 8 de outubro a 17 de dezembro. A competição gastronômica tinha o objetivo de encontrar entre os cozinheiros amadores do Brasil a receita mais saborosa e criativa. 10 finalistas selecionados cozinharam junto a chefs especializados para um grupo de críticos em gastronomia, nas dependências da Vinícola, na Serra Gaúcha.

Ação de Aniversário

Local: Complexo turístico da Cooperativa Vinícola Garibaldi – Avenida Independência, 845, Centro, Garibaldi.

Dias: 21 e 22 de janeiro

Horários: Sábado – das 9h às 17h

Domingo – das 10h às 16h

